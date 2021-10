¿Los niños se pueden contagiar?: Infectólogo del Hospital de Antofagasta aclara algunos puntos sobre el Covid-19 en infantes

A principios de 2021, la OMS informó que el uso de mascarillas no es obligatorio en los niños menores de cinco años, sin embargo, no existen pruebas científicas que aseguren la inmunidad completa de los infantes ante el Covid-19.

Desde la llegada del Covid-19 al país, múltiples han sido las indicaciones entregadas por el Ministerio de Salud para prevenir la propagación del virus. El cuidado en el lavado de manos, distanciamiento social, no tocar el rostro sin antes desinfectar las manos, ventilar los lugares cerrados y demás, sin embargo, el uso de mascarilla es la indicación con mayor importancia, pues es la que más disminuye el contagio.

Ante esto, la opinión de la población está dividida, ya que debido a las medidas que han optado otros países, los cuales tienen más controlada la pandemia, creen que ya no es necesario utilizar las mascarillas, pero las instrucciones del Minsal indican que en lugares cerrados y abiertos es obligación la utilización de esta. Aún así, los adultos no fomentan el uso de ella en sus hijos o niños a cargo.

En febrero de este año, la OMS (Organización Mundial de la Salud) informó que el uso de mascarillas no es obligatorio en los niños menores de cinco años, no obstante, no existen pruebas científicas que aseguren la inmunidad completa de los infantes ante el Covid-19, es decir, si bien los índices son los más bajos de la población, existen casos donde niños, incluso bebés, se han contagiado.

Publicidad

Respecto a esto, Pedro Usedo, jefe de Infectología en el Hospital Regional de Antofagasta, señaló que “el tema de los niños es tremendamente complicado, no tanto por el tema de que en los niños sea más grave el Covid, sino que si ya es difícil que los adultos se adhieran a las medidas de prevención, más complicado es decirle a los niños”.

Además agregó que la complejidad de esta situación aumentó debido al regreso de los niños al colegio. “Si bien es cierto, todos los colegios han implementado sus medidas de protección, es inevitable que de repente los niños se saquen la mascarilla, compartan su bebedero de agua, por lo tanto, ahí lo único que queda es reforzar las medidas, educar en las casas, generar siempre estos refuerzos positivos hacia los niños”, explicó.

“Ellos están creciendo en una realidad distinta, producto del Covid, han tenido poca sociabilización, por lo tanto hay que estimular, si bien es cierto que tienen que socializar y compartir con sus compañeros, que lo hagan manteniendo la mascarilla dentro de lo posible y necesario, que se adhieran a las indicaciones y reforzar nuevamente el lavado de mano. El mejor ejemplo somos los padres“, señaló Usedo.

El profesional, insistió en que el núcleo familiar es la clave para que los menores puedan adquirir las herramientas necesarias para cumplir con el autocuidado. En este sentido, el especialista indicó que “el mejor ejemplo es el entorno familiar de los cuales el niño se desarrolla constantemente, si lo niños ven que los padres no respetan el lavado de manos y el uso de mascarilla, cualquier medida o refuerzo que se entreguen, incluso en los establecimientos, se verá mermado si la educación no parte desde el entorno familiar“.

Por otro lado, en cuanto a un posible cuadro grave en los contagios de pacientes pequeños, el profesional de la salud señaló que las cifras indican que esta situación es menos recurrente que en los adultos pero es difícil descartar que se puedan presentar complicaciones en el organismo de un niño si esta llega a ser hospitalizado por Covid. Además, enfatizó en que el virus provoca complicaciones físicas más allá de cuando está activo, es decir este puede dejar múltiples secuelas en el organismo.

Esto se ha comprobado con estudios, incluso la región ha visto un par de casos graves producto de consecuencias del coronavirus. Una de las secuelas que deja el contagio es el Síndrome Inflamatorio Multisistémico (PIMS). Ante esta enfermedad, es oportuno mencionar que en marzo de 2021 el Minsal indicó que, hasta esa fecha, los casos de Covid en niños ascendían a 69.500, de los cuales 157 habían sido diagnosticados con PIMS después de que se le diera el alta, lamentablemente en los meses restantes esta cifra aumentó.

Finalmente, regresando a las indicaciones de autocuidado, Pedro Usedo recalcó que si bien los casos de Covid en niños son menores a los de adulto, estos, al igual que los mayores, son un foco de contagio, por ende si los padres insisten en no ponerles mascarillas o indicarles que se laven las manos, se contagiarán y ellos a sus familiares, los cuales quizás no tengan el esquema completo de la vacunación, o tengan enfermedades base, por ende, lamentablemente, existe la gran posibilidad de que deban ser ingresados. El llamado siempre es a respetar las instrucciones de autocuidado.