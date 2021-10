“Individuos No Toneladas”: Propuesta que pretende prohibir la cocción de animales acuáticos vivos llega a Chile

Una revolucionaria propuesta animalistas en el mundo busca hacerse realidad en Chile, de la mano de la Fundación Vegetarianos Hoy. Se trata de la iniciativa que pretende prohibir la cocción de animales acuáticos vivos, uno de los grupos más olvidados en cuanto a protección animal. Con esto, se uniría al selecto grupo de países que ha legislado sobre el tema, uniéndose a Suiza, Noruega y Nueva Zelanda, mientras que actualmente en el Reino Unido se esta discutiendo la misma materia.

En el caso de Chile, la propuesta forma parte de un Proyecto de Ley presentado recientemente por la Fundación Vegetarianos Hoy, la mayor organización de protección animal en el país, junto a los diputados Tomás Hirsch (Acción Humanista) y Daniella Cicardini (Partido Socialista).

PROYECTO

El proyecto, que cuenta con el apoyo de distintos diputados y diputadas, fue presentado el pasado 23 de septiembre ante la Cámara, teniendo como objetivo fijar normas que garanticen estándares de bienestar animal para peces y otros animales de producción acuícola, en todas las instalaciones donde animales acuáticos de producción sean mantenidos, producidos, criados, cosechados, transportados y/o sacrificados.

En cuanto a los estándares de bienestar que busca establecer el proyecto de ley, considera que se garantice un entorno enriquecido para estos, con espacio adecuado y calidad de agua según la especie. Así como también el que se garantice un manejo lo más humanitario posible a la hora del sacrificio.

Asimismo, también destaca la prohibición de exhibición y venta de animales acuáticos vivos en cualquier instalación, además de la cocción de animales acuáticos vivos.

Al respecto, la diputada Catalina Pérez, comentó “Este proyecto es fundamental para ir avanzando hacia un nuevo concepto de relación entre animales humanos, animales no humanos y naturaleza. Implementar criterios éticos es urgente, una necesidad, no un capricho como algunos han querido hacer ver. Esperemos que este proyecto, que se refiere específicamente al ámbito del bienestar de peces avance, pero también que otros proyectos de bienestar y protección animal avancen y que por fin logremos dejar atrás esa idea de que los animales no humanos son recursos para ser aprovechados“.

Palabras a las que se sumó la diputada Cicardini, señalando “Aunque espero que ojalá algún día cambiemos nuestra forma completa de alimentación, mientras eso no ocurra, y si no es por evitar el dolor y la crueldad animal, ojalá la industria entienda por lo menos que peces estresados, maltratados y mal alimentados generan especies de menor calidad, y que al contrario, peces cuidados adecuadamente generan especies de mayor rentabilidad“.

INDIVIDUOS NO TONELADAS

Por otro lado, desde la Fundación, el Proyecto de Ley forma parte de una iniciativa mayor: la campaña #IndividuosNoToneladas, que tiene por fin concientizar e informar sobre los habitantes acuáticos y lo que sufren debido a la pesca y acuicultura.

“Históricamente los animales acuáticos son los más olvidados en las discusiones sobre la sintiencia y sufrimiento. Sin embargo, con evidencia científica se ha demostrado que los peces y otros animales acuáticos son seres sintientes, por tanto, su bienestar es tan importante como el de cualquier otro animal terrestre“, explicó la directora general de la ONG, Ignacia Uribe.

Es por esto que se llama a todas las personas que puedan apoyar esta cruzada firmando en el sitio web oficial de la campaña, para cambiar las vidas de los animales acuáticos, haciendo click aquí.