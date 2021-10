Seremi de Salud llamó a retomar las medidas de autocuidado tras aumento de casos Covid-19 en la región de Antofagasta

Durante las últimas semanas se ha presenciado un incremento en nuevos casos de Covid-19 en la región de Antofagasta, de acuerdo al reporte diario. Este muestra que de las personas contagiadas, una gran mayoría es asintomática, por lo que desconocen padecer el virus y con ello pueden continuar el contagio, aumentando el riesgo en aquellas personas que no se han vacunado aún.

En este ámbito, Marco Vivanco, seremi de gobierno, señaló que aquellas personas que no se han inoculado aún, son las más propensas a correr el riesgo de desarrollar complicaciones si se contagian. Explicando además que la alta tasa de vacunación en la región, ha permitido que no se detectan aumentos en personas hospitalizadas, porque se han mantenido las cifras entre las personas que ya se encontraban hospitalizadas e ingresadas en la UCI, antes del aumento de casos con la fecha actual.

“Ha habido un alza muy leve, pero también ha habido un alza en aquellas personas que no cuentan con una dosis o el esquema de vacunación completo. Por eso, a seguir vacunándose y a seguir manteniendo el autocuidado como la medida más importante para evitar casos”, indicó la autoridad.

Publicidad

Con respecto al aumento de casos que se ha visto durante el fin de semana, el Seremi de Salud, Manuel Herrera, indicó que, aunque hay una tendencia de aumento, la ocupación de camas a nivel nacional es de un 85% y solo el 21% de estas camas, están siendo ocupadas por pacientes Covid.

Archivo

Sin embargo, estiman que el aumento se debe a que desde hace semanas existe un “relajo” con las medidas de prevención, ya que, “se juntan, se aglomeran, no toman las medidas de autocuidado, las personas positivas no están declarando a todos sus contactos estrechos y algunos restaurantes no están solicitando el pase de movilidad“. Todos estos factores influyen en el aumento de casos que se registran en la región, comentó Herrera.

Entre las comunas con más incidencias de casos se encuentra Antofagasta, Tocopilla y Calama. Siendo Tocopilla, la única comuna de la región que ha retrocedido según el Plan Paso a Paso del gobierno, encontrándose en Fase 2.

ARCHIVO

BROTES COVID19

Con respecto a la situación que vive Tocopilla, Javier Mena, Jefe de Salud Pública, informó que la comuna presenta dos brotes de importancia, uno de instituciones y otro de empresas, lo que sobrepasan los más de 500 casos de contactos estrechos en la comuna. “Hemos ido evidenciando que la gente relaja las medidas en lo familiar y laboral y eso vemos reflejado en los brotes de Tocopilla“, comentó Mena.

Mientras tanto, sobre el brote que se originó en el Cesfam Doctor Antonio Rendic, en la comuna de Antofagasta, Javier Mena señaló que, hasta el 18 de octubre, se tenía identificado 8 casos positivos y se encuentran identificando la cantidad de contactos estrechos.

Por lo que comenzarán a realizar testeos en los otros establecimientos de salud, ante la posibilidad de que hayan tenido contacto entre los funcionarios debido a las distintas funciones que cumplen en la comuna.