“En Europa sería un delito”: Condena transversal a publicación con apología al nazismo de El Mercurio

Molestia generalizada y una condena transversal ha recibido el diario El Mercurio, debido a una publicación en la cual rememora la muerte del criminal nazi Herman Göring, recordando -como si de un héroe se tratase- la vida del fundador de la Gestapo, como también su carrera militar, su relación con Hitler e incluso su vida amorosa, todo bajo el título “Hermann Göring, el sucesor de Hitler”.

La embajada de Alemania en Chile se refirió a la publicación del diario, de marcada tendencia de derecha conservadora, indicando que “No es costumbre de la Embajada comentar en público artículos de prensa. Solo queremos dejar muy en claro: Este personaje, H. Goering, cometió crímenes de lesa humanidad y fue uno de los pilares del régimen nazi”.

Por esta misma razón, añade la embajada de Alemania, “eso no deja ni el más mínimo espacio para justificar o minimizar moral y o políticamente – y mucho menos en términos jurídicos – su papel nefasto durante el régimen nazi y en el Holocausto”.

Por su parte, desde la Comunidad Judía de Chile rechazaron también esta publicación, indicando que “En Europa esta publicación sería un delito”.

Comunidad Judía de Chile rechaza y condena la publicación de El Mercurio del 24/10/21 haciendo una apología del nazismo al publicar en sus páginas un homenaje al creador de la Gestapo a 75 años de su muerte. En Europa esta publicación sería un delito. Inaceptable @ElMercurio_cl pic.twitter.com/DZG3tNi2R8 — Comunidad Judía de Chile (@comjudiachile) October 24, 2021 También se refirieron al tema los candidatos presidenciales, quienes de forma transversal condenaron la publicación de El Mercurio. La candidata Yasna Provoste, abanderada de Nuevo Pacto Social, aseveró que “el nazismo es una de las ideologías más extremas de la historia. Cualquier apología o naturalización de sus líderes o símbolos, es antidemocrática“. Por ello, emplazó al candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, a que “condene la publicación aunque eso implique desconocer su propia historia familiar“.

Por su parte el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, indicó que la publicación es un “inaceptable recordatorio de uno de los más grandes crimínales de guerra nazi y fundador de la Gestapo Hermann Göring a página completa. Una ofensa a las víctimas del holocausto y a todos quienes tenemos un compromiso irrestricto con los Derechos Humanos”, indicó el abanderado de Apruebo Dignidad.

Mientras tanto, el candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, indicó que no se puede dar “ni el más mínimo espacio a los criminales de lesa humanidad. Mi solidaridad a la comunidad judía y a todos quienes se pudieron sentir violentados con la publicación”

“Respaldo irrestricto a los Derechos Humanos”, aseguró en sus redes sociales el ex ministro de Desarrollo Social.

Tras ser interpelado, un par de horas más tarde, el candidato José Antonio Kast, descendiente de nazis y quien ha relativizado los crímenes de la dictadura de Augusto Pinochet, se refirió también al tema en cuestión, señalando que “tenemos derecho a criticar cuando los medios se equivocan al abrir espacio a que se relativiza el horror causado por un personaje despreciable como Göring y el régimen criminal que lideró. El nazismo es una ideología criminal, responsable del asesinato de millones de personas y cuyas acciones – y la apología a las mismas-, deben ser condenadas categóricamente y no relativizadas“.

Tras estas aseveraciones de Kast, el candidato Marco Enríquez-Ominami indicó que “así como no debe haber espacio en El Mercurio ni ningún medio para homenajear a un nazi, tampoco debe haberlo para homenajear a violadores de DDHH en Chile. Como sociedad no debemos dejar espacio al negacionismo. ¿Qué opina José Antonio Kast?”, preguntó el abanderado del Partido Progresista, acompañando una foto del diario El Mostrador, donde candidato del Partido Republicano afirma que conoce a Miguel Krasnoff (torturador de la dictadura de Pinochet) y que no le parece que todo lo que se dice de él sea verdad. Posteriormente Krasnoff fue condenado.

Finalmente el diario El Mercurio se refirió a la publicación, aunque no haciendo un Mea Culpa en su editorial o en su portada como cabría esperar, sino que mediante una respuesta a una carta al director. En ella aseguran que “Jamás ha sido el ánimo de ‘El Mercurio‘ hacer apología alguna ni menos ofender a las víctimas del Holocausto”, indicando además que “s i muchos lectores leyeron esta reseña histórica de la sección ‘Sociedad’ de la manera como expresa esta lectora, es un error de nuestra responsabilidad que lamentamos profundamente“.