¡Votaron que no!: Pueblo de Rapa Nui rechazó la apertura del turismo en la Isla

A través de una votación el pueblo de Rapa Nui se mostró en contra de reabrir el turismo en la zona. A pesar de esto, el alcalde de Hanga Roa, Pedro Edmuns, expresó su descontento y tachó la votación como algo no representativo.

Este domingo 24 de octubre, la comunidad Ma’u Henua, organizó una votación para que las personas de la isla votaran y se manifestaran en contra o a favor de abrir las fronteras para abrir paso al turismo en Rapa Nui. De los 972 votantes, el 66,76% votó para que no se reactive el turismo. Ante estos resultados, el alcalde de Hanga Roa, Pedro Edmuns, se manifestó en contra diciendo que la participación corresponde a una minoría, por lo tanto no era representativa.

Debido a la llegada del Covid-19 a Chile en marzo del 2020, muchos sitios turísticos se vieron perjudicados, pues para resguardar la salud de la población y además controlar el virus, se tuvo que cerrar y detener el acceso y/o atención de público. En el caso de la Isla de Pascua, no reciben turistas desde el 16 de marzo de 2020, motivo por el que se ha planteado la idea y necesidad de reactivar la principal fuente económica de la zona.

En este contexto, la comunidad Ma’u Henua, decidió realizar la votación entre los ciudadanos y ciudadanas, donde los resultados fueron el centro de la polémica, debido a que de los 8.300 habitantes de la Isla de Pascua, solo votaron 972 personas, de las que 649 votantes se mostraron en contra de abrir el turismo.

Respecto a esto, en una conversación con La Tercera, Pedro Edmuns, señaló que esta votación no es representativa, ya que el porcentaje de quienes votaron es muy bajo, por ende “que hayan votado 972, a mí me dice que es una minoría que no va a estar diciéndole a la mayoría qué hacer“. Además, agregó que “Nosotros habíamos acordado abrir comercialmente al turismo en diciembre, siempre y cuando en noviembre observáramos un 80% de la gente de la isla inoculada“.

Es oportuno aclarar que, hasta el momento, Rapa Nui cuenta con 56% de personas inoculadas que tienen el esquema completo de vacunación, es decir, las dos dosis. Considerando que quedan pocos días para que se termine el mes de octubre y faltando solo un 24% de personas por vacunar para tener la cifra acordada, es entendible la decisión de aquellos que votaron.

Por último, a pesar de los debates en torno a los resultados, es la autoridad sanitaria local o el propio Minsal (Ministerio de Salud) quienes deberán tomar la decisión de permitir la reapertura del turismo en la isla, sin embargo, ninguna de las entidades ha emitido alguna declaración al respecto.