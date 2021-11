Por un solo voto el Senado rechaza Cuarto Retiro del 10% y el proyecto pasa a comisión mixta

A falta de un solo voto, el Senado rechazó este martes la idea de legislar el Cuarto Retiro del 10% por por 24 votos a favor, 15 en contra y 1 abstención. Iniciativa requería quórum e tres quintos, debido a los amarres de la Constitución de 1980.

Con esto la iniciativa pasará a su tercer trámite legislativo a una comisión mixta, donde se revisará el proyecto para realizar nuevas modificaciones para zanjar el futuro de la iniciativa.

En lo fundamental, la iniciativa busca autorizar a los afiliados de las AFP a realizar voluntaria y excepcionalmente un nuevo retiro de hasta el 10% de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, estableciéndose como monto máximo de retiro el equivalente a 150 UF y un mínimo de 35 UF.

La discusión, que comenzó pasadas las 09:00 horas, estuvo marcada por el rechazo de la senadora de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, quien ya había señalado con anterioridad su postura en contra y el apoyo de los senadores de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón y Marcela Sabat.

Asimismo, destacaron los votos favorables de los senadores Jorge Pizarro, Ximena Rincón, José Miguel Insulza, Carlos Montes y Ricardo Lagos Weber, pese a sus aprensiones iniciales y en la que enfatizaron la necesidad de ingresar modificaciones al proyecto.

Una vez terminada la sesión, las molestias no se hicieron esperar en la oposición, donde parlamentarios apuntaron como responsable del resultado a la senadora Carolina Goic.

El senador del Partido Socialista, Alfonso de Urresti, expresó que “vamos a seguir adelante. No se puede permitir que simplemente por un voto de una senadora que no ha apoyado este cuarto retiro tengamos esta situación adversa. Hay una gran mayoría de senadores y senadoras que están impulsando este cuarto retiro y en la comisión mixta no me cabe duda de que vamos a poder lograr la mayoría para aprobar esta iniciativa”.