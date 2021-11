Desde el sufrimiento de la represión al parlamento: Fabiola Campillai y Emilia Schneider electas para formar parte del congreso

El pasado domingo 21 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones presidenciales y parlamentarias, en donde se eligieron a las personas que representaran a cada región en el congreso, siendo así como Emilia Schneider se transformó en la primera mujer transgénero en ser elegida para ocupar un escaño en la Cámara Baja y Fabiola Campillai figura emblemática del estallido social y victima de la violencia policial se une a la lista de Senadoras.

Emilia Schneider, reconocida por ser dirigente estudiantil y militante del partido de Izquierdas Comunes, fue electa por el Distrito 10 de la región Metropolitana convirtiéndose en la primera persona transgénero en ser elegida para formar parte de la Cámara de Diputados y Diputadas, hecho que reconfigura la composición del congreso y abre aún más las puertas a las disidencias sexuales a ganar espacios en la política de este país.

Por otro lado, en la Cámara Alta se posiciona Fabiola Campillai, la única candidata independiente al Senado también por la Región Metropolitana, es una de las figuras emblemáticas del estallido social en Chile en el año 2019, ya que fue una de las tantas víctimas de la represión policial, donde perdió la vista mientras se dirigía a su trabajo, ya que recibió el impacto de una bomba lacrimógena en su rostro.

Estas victorias representan años de lucha por la libertad, los derechos humanos y en contra de la discriminación, la violencia y la represión, ambas figuras son la voz de muchas personas que no pueden vivir su día a día en tranquilidad y que tienen que esconderse ya que el estado no las protege.

Luego de este triunfo Fabiola Campillai, se dirigió a la Plaza de la Dignidad donde expresó que José Kast no la representa y pidió a Gabriel Boric comprometerse con la libertad de los presos, “El tiene que comprometerse que va haber libertad, verdad para todos nuestros presos políticos de la revuelta, que va a haber justicia, que va a haber reparación integral, no solo para nosotros las víctimas, sino para las familias de los que hoy no están”

Además, en declaraciones con radio BIOBIO expresó que su principal objetivo será la defensa de los derechos humanos, además de “la vida digna de nuestro pueblo, la salud, la educación que hoy se niega a nuestros hijos y la justicia social y territorial que se nos ha negado a todos los sobrevivientes”.

Para finalizar diciendo, “Llevo dos años pidiendo justicia y aún no llega. Hoy en día va a tener que haber justicia para todos nosotros. Para eso voy a legislar”.

Por su parte Emilia Schneider a través de su Twitter expresó, “Este es un día de sentimientos encontrados. Por un lado, avanza el odio. Por el otro, hay esperanza”, Refiriendo a los resultados de los candidatos presidenciales donde pasaron a segunda vuelta Kast y Boric.

También agrego sus agradecimientos por este triunfo, “Quiero agradecer todo su apoyo y hoy asumo con humildad y mucho honor ser la primera diputada trans de Chile, Este es un paso gracias a años de lucha feminista y disidente”.

Por otro lado, en una entrevista realizada por el Mostrador Braga, declaró que, “Espero que esta elección y esta oportunidad de ser la primera persona trans que llega al congreso se traduzca no solo en una defensa de las lucha de las disidencias y las feministas, si no también en mostrar que somos muchas personas las que en Chile tenemos esperanza y creemos en que hay que caminar hacia ampliar los derechos de todas, todos y todes y no restringirlos como propone la otra alternativa a la que nos enfrentamos desde apruebo dignidad”.

Tanto Campillai como Schnaider demostraron su apoyo a Grabriel Boric en segunda vuelta y recalcaron que la alternativa de José Kast no las representa, además de hacer un llamado a votar por los derechos de los presos políticos, las mujeres y las disidencias.