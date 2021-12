Macarena Santelices, vocera de Kast, se opone al cuarto retiro y afirma que las propiedades en Chile valen entre $10 y $20 millones de pesos

"Hay propiedades por $10 millones, $15 millones o $20 millones. Es una falta de respeto para las personas de esfuerzo que digan que no" afirmó la sobrina nieta del ex dictador Augusto Pinochet y ex Ministra del Gobierno de Sebastián Piñera, que duró solo 34 días en el cargo.