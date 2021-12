¿Podría ir a la cárcel? Lo que arriesga José Antonio Kast si Gabriel Boric se querella en su contra por mentiras y acusaciones falsas

Uno de los debates más tensos de los últimos meses entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, podría tener un próximo capítulo en los tribunales de justicia, luego que el abanderado de Apruebo Dignidad afirmara que su equipo evalúa una posible querella criminal contra el candidato de la extrema derecha.

Lo anterior, luego de que el candidato del Frente Social Cristiano fuera consultado respecto a si el régimen de Pinochet fue dictadura o no. En vez de responder, Kast emplazó a su contrincante acusando una presunta denuncia de “abuso sexual en su contra”.

“¿Pediste perdón por solicitar indulto a los delincuentes saqueadores? ¿Le pediste perdón a la mujer que te acusó de abuso? Hay una mujer que te denunció por abusos y aún no se aclara”, lanzó Kast visiblemente descontrolado en medio del debate.

Al respecto, Gabriel Boric declaró que “he estado disponible siempre a colaborar en cualquier proceso, sea en sede judicial o mediante los protocolos que han realizado nuestras compañeras feministas. Por lo tanto, no tengo nada que esconder”.

Asimismo, añadió que “No hay en contra mía ninguna denuncia ni por abuso ni por acoso”, indicando además que “me han inventado fichas clínicas falsas, me han inventado diferentes situaciones que no tienen ningún asidero en la realidad. Parte de la campaña tan propia de las ultraderechas en el mundo, de confundir, mentir, inventar”.

¿QUÉ DICE LA LEY?

Las acusaciones y fuertes emplazamientos pueden ser habituales durante los debates en política. Sin embargo, traspasar la línea de la legalidad e imputar falazmente al adversario de la comisión de delitos, en este caso un delito tan grave como el abuso sexual, está penado por la ley en Chile y por tanto puede ser castigado por la justicia.

En efecto, en nuestro país el Código Penal en los artículos 205 a 216 califica tanto la injuria como la calumnia como delitos contra el honor de una persona y el proceso que se lleva a cabo para querellarse contra el o los responsables de este tipo de delitos se encuentra en los artículos 804-815 de La Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La ley indica que injuria es toda expresión declarada o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. Este delito se basa en la intención de desacreditar a la persona frente a otros y así quebrantar su imagen frente a los demás. La calumnia, por su parte es la imputación de un delito determinado pero falso.

No constituyen injurias las apreciaciones personales que se formulen en comentarios especializados de crítica política, literaria, histórica, artística, etc., como puede suceder en los medios de comunicación, salvo que el tenor de estos dichos pusiere de manifiesto el propósito de injuriar además del de criticar.

¿HAY PENAS DE CÁRCEL?

Las penas por el delito de calumnias graves con publicidad, son de reclusión menor en su grado medio, es decir, desde 541 días a 3 años y un día de prisión. En su tramo mínimo va desde 541 días a 818 días y en su tramo máximo va desde 819 a 1.095 días, extensión que define el juez tras valorar la gravedad de las declaraciones. Además se aplican multas que van entre las 11 y las 20 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, entre $595.881 a $1.083.420.

En tanto, las injurias graves con publicidad pueden ser castigadas con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio, además de multas que que van también entre las 11 y las 20 UTM.

Debido a que la ley hace una clasificación detallada de varios tipos de injurias y calumnias, la pena dependerá de cómo se clasifique cada una, lo cual es determinado por el juez que vea la causa.

Asimismo, antes de pasar el proceso a tribunales, la ley establece la realización de una reunión de conciliación donde es posible que las partes lleguen a un acuerdo y la persona afectada pueda recibir una disculpa por la injuria o calumnia de la cual ha sido víctima. En caso de que la víctima esté de acuerdo con los términos de la conciliación, el caso se resuelve con ese acuerdo entre las partes. De no ser así, el proceso sigue su curso ante la justicia.