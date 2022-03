“La libertad de expresión no puede amparar la injuria o el insulto”: Ordenan a youtuber bajar video donde trata a miembros del Movilh de “pedófilos”

La Tercera Sala Corte de Apelaciones de Santiago ordenó por 2 votos contra 1 al canal de YouTube “Pluma Blanca Pacifista por Chile” que baje un video donde insulta e injuria a los/as activistas del Movimiento de Integración y Liberación (Movilh) por impulsar la derogación del artículo 365 del Código Penal, el cual establece una edad de consentimiento sexual para jóvenes solo en razón de su orientación sexual.

El recurso de protección, presentado por la jurista colaboradora del Movilh, Mónica Arias, fue acogido con los votos del presidente de la Corte de Apelaciones, Juan Cristóbal Mera Muñoz y de la abogada integrante Paola Herrera Fuenzalida. En tanto, la ministra suplente, Andrea Diaz-Muñoz Bagolini, se manifestó en contra.

La vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, sostuvo que “valoramos este recurso pues viene a decir que ninguna persona puede ser insultada, injuriada o humillada por su orientación sexual o identidad de género y/o porque lucha contra la homo/transfobia. Este es el segundo fallo que en Chile establece que la libertad de expresión tiene como límite los discursos de odio. El primero, lo ganamos en 2015 al autodenominado “pastor” Javier Soto”.

El fallo y el odioso video

La sentencia estableció que “la libertad de expresión no tiene un carácter absoluto y así se ha señalado desde antiguo: nunca este derecho puede amparar la injuria o el insulto. El No 12o del artículo 19 de la Constitución Política de la República ya citado, señala que la libertad de toda persona de emitir opinión, lo es “sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades…”. El ordenamiento jurídico, entonces, no protege un pretendido derecho a insultar y la libertad de expresión no puede ser absoluta, sino que debe debilitarse y atemperarse si ésta tiene el efecto de dañar la reputación de otra persona. En consecuencia, la recurrida no puede publicar en YouTube un video insultante e injurioso, como lo fue el que esta Corte tuvo la oportunidad de ver y analizar, bajo el escudo de la libertad de expresión.”

En concreto, con el video “se da por vulnerado el derecho a la honra del N° 4° del artículo 19 de la Carta Fundamental. Dicha norma señala que la Constitución asegura a todas las personas el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley”, apunta la sentencia.

El fallo puntualiza que asiste todo el derecho a oponerse a la derogación del artículo 365 del Código Penal y de publicar opiniones sobre el tema, mas no puede, a través de un medio como YouTube, proferir expresiones que claramente afectan la honra de los dirigentes e integrantes del MOVILH, en cuanto personas naturales, pues, entonces, su actuar se torna en un mero insulto, que la judicatura no debe ni puede tolerar, toda vez que con tal doctrina se institucionaliza una suerte de derecho a la injuria que el ordenamiento jurídico no contempla y no lo puede contemplar.

En el video la youtuber Natalia Nils Valderrama Céspedes señala que “el Movilh no es de homosexuales, es de pefófilos, no es una sede de homosexuales, ni representa a la comunidad homosexual, se lo dice una lesbiana que está hablando. Esta sede protege pedófilos que hace tiempo se asociaron con una organización internacional que pretende legalizar la pedofilia cuestión que se va debatir mañana en el Congreso de Chile”, dijo la homofóbica.

Añadió que “se va a rebajar la edad de consentimiento sexual con la intervención de esta falsa organización, de homosexuales pedófilos, que hace años llevan transmitiendo las enfermedades de transmisión sexual. Andan pidiendo y velando porque la pedofilia se difunda a través de sus representantes como el señor Jiménez, quien ha sido acusado abiertamente de pedofilia”

“Pero la justicia chilena aquí no existe, porque está totalmente coludida, porque la pedofilia es un hecho. Políticos y empresarios, tanto de izquierda como de derecha, están levantando a bestias como Baradit que publican tuit abiertamente pedófilos. Donde tenemos a Natalia Valdebenito sacando fotos con pedófilos”, dijo.