Familia agrede a pareja lésbica desde el 2017: Este fin de semana fueron atacadas violentamente junto a sus mascotas con golpes de puño, pies y palos

De acuerdo a lo relatado por una de las víctimas y denunciado por el Movilh, el 08 de marzo "una de las agresoras comenzó a gritarme "saquémosle la chucha a esta chupa choro culiá" y le pregunté a ella y a su marido R. E.Q.V ¿Qué quieren de mi y de mi esposa?. Entonces su hija, Y.S.V. agarró la correa de mis perritos, los sujetó y comenzó a darles patadas, mientras sus padres me golpeaban. Me dieron puñetazos, tras puñetazo en mi espalda y hombro, además de patadas. No solté jamás a mis perritos a pesas del daño que me estaban provocando".