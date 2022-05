Senador Velásquez propone eliminar norma que permitió aumento del precio del gas

El Senador por la Región de Antofagasta, Esteban Velásquez (FRVS), presentó un proyecto de ley que deroga el artículo 12 transitorio que permitió el aumento artificioso del precio del gas por parte de la empresa Metrogas. Además, hizo hincapié en la responsabilidad de Maximo Pacheco, quien fue ministro de energía el periodo en que se aprobó la ley en el congreso, por su rol en la aprobación del cuestionado artículo 12 transitorio que permitió a empresas como Metrogas realizar este aumento artificial del precio del gas, violando el espíritu de la ley.

“Tiene un alto valor y meritorio el periodismo investigativo, y si no es por este no estaríamos hablando de este tema que resuelva vergonzoso, porque personeros de confianza del gobierno solo dan explicaciones y excusas, cuesta creer que no estaban informados de este tema”, señaló el legislador.

Agregó que “me pregunto si el entonces ministro de energía que hoy es presidente ejecutivo de Codelco, en unos años más ¿no va a estar dando explicaciones y excusas respecto de su gestión en Codelco? ¿Nos puede garantizar Maximo Pacheco que esto no va a ocurrir en Codelco? Es para estar nerviosos”.

“Por lo pronto vamos a presentar un proyecto de ley para derogar el artículo 12 transitorio de la ley 20.999, y terminar con estos contubernios legislativos para permitir que una empresa gane tanto dinero, cerca de 350 millones de dólares en 5 años, elevando el precio del gas que es financiado 100% por los usuarios, por las familias chilenas que tanto lo necesitan. Contubernios de este tipo hay que castigarlos, sancionarlos; no es posible ya tolerarlos”, concluyó.