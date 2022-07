Las millonarias pensiones que reciben ex presidentes gracias a la constitución de 1980 y que perderán con la Nueva Constitución

Las últimas declaraciones de los ex presidentes Eduardo Frei y Ricardo Lagos han encendido el debate en torno al próximo plebiscito y ponen en la palestra el tema de las millonarias dietas que paga mensualmente el Senado a los ex presidentes según establece la actual constitución de 1980 en su artículo 30, que alcanza $16.992.616 mensuales para Lagos y $16.796.430 para Frei. Un gasto para el estado que terminaría en caso de aprobarse la nueva constitución de 2022, ya que el nuevo texto pone fin al Senado y no considera este beneficio para los ex mandatarios.