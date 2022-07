Senador Velásquez por ex ministro Pacheco y caso Metrogas: “La Moneda debe pedir más explicaciones a Pacheco para no estar lamentando en el futuro estas mismas situaciones con platas del cobre”

El senador de la Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velásquez, se refirió al reciente reportaje emitido por el medio electrónico Interferencia, donde esclarecen la situación que involucra al ex ministro de Energía, Máximo Pacheco Matte, y su responsabilidad en la trama de la norma que permitió el cobro de sobreprecios a la empresa Metrogas a través de su empresa espejo Agesa, señalando que “el gobierno debe pedirle explicaciones al ahora presidente de Codelco, para no vivir en el futuro las mismas situaciones de mala fe que hoy argumenta Pacheco, pero ahora con las platas del cobre”.

Al respecto, el parlamentario señaló que “la reciente publicación en un medio electrónico que habla del rol del entonces ministro de Energía, Máximo Pacheco, en la situación abusiva que permitió el cobro de sobreprecios a Metrogas hasta este tiempo, deja muchas señales de interrogantes, mucho espacio, muchos vacíos respecto que no se fue completamente prolijo en la elaboración y preparación de ese diseño legal. Incluso se vislumbran algunos conflictos de interés, una cantidad exacerbada de reuniones con el mundo privado, entonces uno se pregunta, cómo las reuniones al interior del Ministerio de Energía de aquel entonces no se observaron los riesgos de los espacios que estaban quedando, que nos tiene hoy frente este tremendo abuso de Metrogas con cientos y cientos de familias”.

“Me parece que el Gobierno debe pedir explicaciones al respecto, porque hoy día, quien fue Ministro de Energía, es Presidente Ejecutivo de Codelco, y como tal mandamás de una serie de autorizaciones para una serie de inversiones que la cuprífera estatal deberá decidir en proyectos estructurales de miles de millones de dólares y no queremos escuchar en los próximos años que también hubo estos errores que nadie se percató. Se trata de cuidar cada peso de una empresa estatal como Codelco, y no repetir la experiencia vivida con Metrogas en su momento en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, y luego en el Senado, donde nadie se percató de lo que está ocurriendo ¿o es que fue muy convincente el equipo de Energía que dirigía Pacheco en el gobierno de la Presidente Bachelet?. Son muchas las interrogantes que deja este reportaje y que me parece que el Gobierno debe pedir explicaciones a quien corresponda para no verse envuelto en una situación muy incómoda en un futuro cercano”, concluyó.