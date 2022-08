Marcelo Ríos confirma que votará Rechazo dejando ola de reacciones y Gary Medel como trending topic: Te contamos la razón

El ex tenista y ex número 1 del ranking ATP, Marcelo Ríos, anunció mediante redes sociales que votará por el rechazo a una nueva constitución para Chile.

Mediante un video en redes sociales el ex deportista afirmó: “Votaré Rechazo porque quiero que Chile, mi país, vuelva a ser el número 1“.

“Nuevamente Chile nos necesita unidos, dejemos nuestras diferencias de lado y pensemos en lo que realmente nos une y que es lo mejor para todos. Es un momento en el que debemos ser muy responsables”, expresó Ríos.

El video del ex tenista generó inmediatas reacciones en redes sociales, convirtiéndose en el tema más comentado con diferentes mensajes, tanto apoyando su postura como expresando su desacuerdo. Varios usuarios en redes recuerdan que Ríos anteriormente ya se ha pronunciado políticamente, primero apoyando a Sebastián Piñera, luego la opción Rechazo en el anterior plebiscito.

Sin embargo, lo que muchos no esperarían es que a propósito del video de Marcelo Ríos, surgió otra figura del deporte como trending topic. El futbolista Gary Medel.

¿Por qué? Se debe a que en 2020 el “Pitbull” colocó un “me gusta” a una publicación de Marcelo Ríos donde también apoyaba la opción Rechazo.

Sin embargo, tras los diferentes comentarios que se generaron en esa oportunidad, Gary Medel anunció en sus redes sociales que votaría Apruebo y que estaba a favor de una nueva constitución.

“Para los que andan especulando, le puse me gusta al Chinito porque me parece claro en su postura y que independiente de quien gane, hay que trabajar por el país desde el lunes, pero no significa que este de acuerdo con su posición. #YOAPRUEBO, porque creo que es el mejor camino para que mejore el país y cambien las cosas que llevan años mal (pensiones dignas, salud, educación, etc)“, indicaba Gary en esa oportunidad.

Es así que no son pocos quienes esperan que nuevamente el “Pitbull” se exprese nuevamente a favor de una nueva constitución. Por ahora ello no ha sucedido.

Mira las reacciones en redes sociales al video del “Chino” Ríos y los mensajes sobre el “Pitbull” Medel.

Entre Gary Medel y el Chino Ríos, no hay por donde perderse. Aunque los sean millonarios, el pitbull tiene más conciencia social y me alegra que vite Apruebo.#Apruebazo — Camilo Riquelme García (@camiloriqgar) August 15, 2022

Ya sabemos cómo terminan los tuits del Chino Ríos, yo no me preocuparía por su opinión #ÚltimaHora

grande Chino

Natalia Valdebenito

Gary Medel pic.twitter.com/4IaSXUROpb — Gerard (@gerard_pelayo) August 15, 2022

Han sido testigos como el Chino Ríos se ha arruinado la cara, ha gastado millones para eso ¿Quién gasta millones en arruinarse el rostro? No el más inteligente del mundo. Si una persona con bajo nivel intelectual pide votar Rechazo, yo voto Apruebo. pic.twitter.com/0JsQJjfsOB — Andrés 💪🕊 🍁 #Apruebo 😎 (@andres20ad) August 15, 2022

Grande Chino, naciste en cuna de oro y dotado de un gran talento.

Tienes asegurada una vejez digna y el futuro económico de tus hijos, nietos y quizá bisnietos.

Con todos tus privilegios, se entiende que votes #Rechazo.



Yo voto #AprueboSinMentiras — El Huaso Bandera 🇨🇱🌳 (@carenatre) August 15, 2022