José Antonio Kast tras resultados de Republicanos: “Chile ha derrotado a un gobierno fracasado”

El Partido Republicano lideró las preferencias en las elecciones de Consejeros Constitucionales celebradas el domingo, con el 95% de las mesas escrutadas y un acumulado de más de 3 millones de votos. Ante estos resultados, el líder del partido, José Antonio Kast, realizó un discurso para hablar sobre las elecciones.

“No hay nada que celebrar porque Chile no está bien”, afirmó el ex candidato presidencial. “Hoy no es tiempo de celebrar ni de dividir al país”. Además, Kast aseguró que en las urnas “triunfaron las ideas del sentido común” y que “hoy es el primer día de un futuro mejor para nuestro país”.

Kast también hizo un llamado a la unidad para trabajar por el bien de Chile: “Podemos estar contentos porque logramos una meta importante, pero es tiempo de trabajar en unidad por el bien de Chile”. El líder del Partido Republicano resaltó el hecho de que millones de chilenos han salido a las calles y han votado en las urnas para enviar una señal fuerte y clara del rumbo que quieren para el país.

“Hoy día los chilenos derrotaron el desgano, la apatía y la indiferencia. Chile ha derrotado a un gobierno fracasado”, concluyó Kast en su discurso. El triunfo del Partido Republicano en las elecciones de Consejeros Constitucionales marca un importante hito para la agrupación política y su líder, José Antonio Kast, quien se posiciona como una figura relevante en el escenario político nacional.