Un 36% de los chilenos cree que los militares “tuvieron razón” al dar el Golpe de Estado de 1973 liderado por Pinochet

La encuesta CERC-MORI indica que la cifra de quienes justifican el golpe aumentó en 20 puntos porcentuales en los últimos 10 años. Respecto a quién se considera responsable del golpe de Estado, un 22% de los encuestados mencionó a Pinochet, un 13% señaló al derrocado presidente Salvador Allende, un 4% apuntó a Estados Unidos y un 35% no supo o no contestó, resultados indican que gran parte de la población chilena no tiene una idea clara sobre quién o quiénes tienen la principal responsabilidad.