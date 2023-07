Las versiones a Víctor Jara y Violeta Parra por las que Cecilia La incomparable fue encarcelada en plena dictadura

Este martes la música chilena está de luto por la partida de Cecilia Pantoja Levi, “La incomparable”, quien murió a los 79 años dejando una carrera plagada de éxitos, pero también de momentos difíciles.

El peor de ellos, la estadía de la cantante por la cárcel, en plena dictadura militar. Una experiencia donde la cantante pudo componer dos canciones. “Marcapasos” y “Jauría de mujeres”, este último será interpretado junto a Mon Laferte en la serie biográfica de la cantante.

“Una experiencia que marcó mi vida para siempre fue estar presa. Lo único que me salvó fue una ‘jauría de mujeres’ a las que les compuse este tema que fue grabado en colaboración con mi querida Mon Laferte”, escribió entonces la artista junto a un adelanto de la serie.

En 2022, Cecilia conversó con Eduardo Fuentes en Mentiras Verdaderas sobre su carrera artística y diferentes momentos de su vida, a lo que Fuentes quiso saber sobre cómo había vivido la época de la dictadura.

“No me gusta hablar de la época del setenta y tanto porque fue muy violento. La cárcel, por ejemplo”, mencionó entonces.

“La cárcel fue el punto más punzante que vino en mi vida, porque yo no provoqué ningún causal. Ninguno. Estaba en una lista de sospechosos. ¿De qué? No tengo idea”, aseveró la artista. Profundizó más al respecto en conversación con Buenos Días a Todos en 2022, donde recordó su etapa privada de libertad, asegurando que “ese es el único golpe bajo que me dieron en mi trayectoria, porque estuve al cuete, es decir, sin hacer nada”.

Cecilia estuvo 28 días en prisión en 1987, durante la dictadura, acusada de una supuesta estafa.

Jazmín Bau, mánager de la intérprete, aseguró que esos motivos habían sido simplemente una fachada. “Al final fue por motivos políticos. Los abogados averiguaron y nunca hubo una estafa. La creyeron de izquierda, porque había grabado Gracias a la vida, de Violeta Parra, y Plegaria a un labrador, de Víctor Jara”, contó.

“Creyeron que era comunista y yo no soy de ningún partido político, te diré… era activista del partido MIR”, confesó entonces.

“Estuve 28 días ahí, pero estar una hora ahí era como estar 3 meses”, describió en relación.

Precisamente Plegaria a un Labrador y Gracias a La Vida fueron las canciones no muy a gusto del régimen de Pinochet y sus seguidores, que fueron magistralmente interpretadas por Cecilia. Cantos que para la artista y sus más cercanos, fueron la razón por la que la encarcelaron.

Escúchalas aquí: