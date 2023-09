Caso Convenios: Corte de Antofagasta rechaza recurso de protección presentado por fundación Democracia Viva

La Corte de Apelaciones de Antofagasta resolvió este jueves 14 de septiembre, desestimar el recurso de protección que la fundación Democracia Viva había presentado. Dicha fundación buscaba impugnar las decisiones de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la misma ciudad, que habían dado por finalizados los convenios firmados entre ambas entidades.

El veredicto, adoptado de forma unánime en el marco de la causa rol 6.594-2023, fue llevado a cabo por la Primera Sala del tribunal, conformada por los ministros Virginia Soublette Miranda, Jasna Pavlich Núñez y Juan Opazo Lagos.

La Corte decidió rechazar el recurso, argumentando que no se había demostrado de manera concluyente la existencia de un derecho indubitado, ni que se hubiera llevado a cabo un acto de carácter ilegal o arbitrario.

El fallo, en detalle, aclara que: “La autoridad correspondiente actuó dentro del marco de sus competencias, conforme lo estipulado en el mismo convenio. Este último le concede la autoridad para actuar incluso sin un procedimiento previo, justificándose tal capacidad dada la manera en que se firmó el acuerdo. Dicho acto no se realizó siguiendo lo estipulado en la ley 19.886, razón por la cual no aplica en este contexto. Es evidente que cualquier acto público puede ser revisado tanto por vías administrativas como judiciales, asegurando que la parte recurrente no queda en situación de indefensión”, se detalla en el documento.

Este fallo es un hito importante en el caso, confirmando que las decisiones tomadas por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo se llevaron a cabo conforme a la legalidad establecida. La fundación Democracia Viva, por su parte, deberá evaluar los siguientes pasos a seguir tras esta resolución.