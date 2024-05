“Estoy preso, pero mi mamá está tranquila. Nunca nadie más le va a pegar”: Hijo de Nábila Rifo relató desde la cárcel el homicidio de su agresor

Durante el fin de semana que rodeó el Día de las Madres, el equipo periodístico del medio La Tercera entrevistó al hijo mayor de Nábila Rifo, Luis Torres (20 años), quien se encuentra cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva, luego de quitarle la vida a la pareja y agresor de su madre, Gerardo Bañares, el pasado 02 de febrero.

Desde la cárcel afirmó que está “muy tranquilo. Estoy preso, pero por lo menos mi mamá está tranquila. Nunca nadie más le va a pegar, ni nada”.

La víctima murió tras recibir reiterados golpes por parte de Luis y su hermano menor de 17 años con una manopla y un bate respectivamente, por lo que se encuentran formalizados por el delito de homicidio calificado, ocurrido en Coyhaique, región de Aysén.

Según defienden los hermanos, la agresión de debió a diversas amenazas y maltratos que ofreció Bañares a su madre y a ellos. “Nos decía, cabros cul…, me los voy a hacer mierda. A mi mamá también le decía, si te pillo sola, te voy a hacer mierda”, relató Torres.

“Estaba como cegado, no despertaba. No me di cuenta de lo que estaba haciendo. Era como estar en un sueño. Después lo vi tirado. Entré a la casa y desperté. Vi la manopla ensangrentada. Le dije a mi hermano chico, perdón. Quizás me vaya preso, porque lo vimos tirado”.

“Estábamos tristes. Fue raro. Nunca había experimentado algo así”, concluyó.