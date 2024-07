AUDIO | “Jamás entrarán a mi casa, yo no acepto lesbianas cochinas”: Madrastra mandó ofensivos mensajes y cuestionó Ley Zamudio

Una impactante situación dio a conocer este miércoles el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (Movilh), donde una estudiante de 21 años denunció el maltrato verbal que sufría desde hace años por parte de su “madrasta”, por el hecho de ser lesbiana.

Según los antecedentes proporcionados por el movimiento, las agresiones se mantienen desde el año 2022, desde que la víctima comenzó a defender su derecho a recibir pensión alimenticia por parte de su padre. Sin embargo, la situación empeoró luego de que la esposa del progenitor supiera que la joven tiene una pareja trans.

La estudiante relató que “la primera vez que empezó a discriminarme no pensé que fuera algo tan grave por lo que lo dejé pasar, pero ahora se está repitiendo la situación nuevamente, por lo que sentí que ya era momento de tomar otras medidas, ya que el daño causado era mucho. Además de afectarme a mi, está afectando a mi pareja en su proceso de transición“.

Crueles mensajes

En las pruebas expuestas por la denunciante, se escucha un audio emitido por la madrastra el año 2022 donde expresa “oye tu papá me está hablando, no seai (Sic) ridícula. Yo tampoco comparto lo tuyo (…) yo no quiero que ustedes vengan a vivir acá. No me gusta la gente que es del mismo sexo“.

“Jamás entrarán a mi casa, yo no acepto lesbianas cochinas (…) lesbiana asquerosa a mi casa no entran más. Mariconas”, se mostró en otro mensaje enviado el 2023 al cual tuvo acceso el Movilh.

Ya para el 2024, la agresora, quien vive en Peñalolén, emitió mensajes como “Tú me tení (Sic) terrible mala… a mi me importa una hueá (Sic) la Ley Zamudio. No estoy ni ahí, el que a mi me busca me encuentra. No quiero que me sigas metiendo en la economía de tu papá, yo no reviso las cuentas de él (…) Córtala porque o si no yo voy a tomar otras medidas“, sentenció.

“Tú por algo tienes una mujer que trabaja, que se convirtió en hombre y ella debería darte plata porque así debe ser, mitad y mitad, pero le querí (Sic) pedir todo a tu papá“, añadió. Para finalmente amenazar a la joven señalando “yo voy a tomar otras medidas de ir a denunciarte. Estoy harta de ti, me choreai (Sic). No te podría verte ni la cara“.

Video: Movilh.

El Movilh informó que se tomó conocimiento del caso y lo dio a conocer, además de brindar orientación a la afectada. Haciendo un llamado a “No + lesbofobia” y “No + transfobia“.