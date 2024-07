Senador Esteban Velásquez por caso Macaya: “El sistema esconde la cabeza”

A propósito del bullado caso de Eduardo Macaya Zentelli, padre del presidente de la UDI, Javier Macaya, condenado a seis años de cárcel por haber abusado sexualmente de dos menores de edad, pero que sin embargo, terminó con arresto domiciliario, a la espera de que se haga firme su condena, el senador por la Región de Antofagasta, Esteban Velásquez (FRVS), señaló que “lo que molesta a la ciudadanía, y lo entendemos claramente, no es el estado de Derecho, sino que el sistema esconde la cabeza ante los poderosos y la hipocresía campea en nuestra política y justicia”.

Al respecto, el parlamentario indicó que “si no fuera Eduardo Macaya, sino Juan González, estaría esposado, en prisión preventiva en una celda, con el abogado defensor de turno, sin la plata para un eventual pago. Probablemente, Juan González ya estaría cumpliendo pena”.

“Esto ya lo hemos vivido, sin ir más lejos con otro presidente de partido en 2013, cuando Martín Larraín Hurtado, hijo del senador y ex presidente de RN, Carlos Larraín, quedó en libertad, pero con arraigo nacional, luego de atropellar a Hernán Canales Canales, de 38 años, quien falleció en el lugar del accidente, el camino a Curanipe, en la comuna de Maule. No fomentemos la mala memoria, porque puede ser muy peligroso. Ya nos olvidamos que el Estallido social tuvo miles y miles de caras, rostros, rabias, enojos frustraciones. Porque el maltrato, desprecio, abusos y desigualdades que hoy se nos vuelven a enrostrar, están anidados dentro de quienes lo hemos vivido. El espíritu, el alma, los corazones todos los días sangran no porque la vida es difícil o las circunstancias de los tiempos, sino porque, precisamente, estos Privilegios son el desprecio mismo por el otro”, recalcó.

Agregó que “aquí hay privilegios porque, porque en este caso de Javier Macaya, no se entiende cómo una persona condenada por abuso sexual de menores queda con arresto domiciliario, en circunstancias que debe ser encarcelado cuanto antes. Esto nos hace dudar en si en Chile estamos relativizando el abuso sexual de menores al igual que la corrupción, y esto no puede ser, hay valores que no se transan y en Chile no es admisible relativizar los abusos sexuales ni la corrupción, ni hay espacios para silencios de complicidad, debemos elevar los estándares”.

Y en este sentido, Velásquez agregó, “la hipocresía y el silencio cómplice reaparecen en un tribunal, en una iglesia, en un púlpito, en el Congreso, y hasta en la reunión social del fin de semana, un veraneo en el litoral central o en un campo privado. Los niños primero, decían, pero que tipo de país y valores les dejaremos a esos niños”, concluyó