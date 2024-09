Campaña “Todos por Santino” contra el tiempo: Tienen hasta octubre para reunir $40 millones por menor con tumor cerebral

Una campaña contra el tiempo es la que realiza la familia de Santino, un menor de 8 años que padece de un tumor del tipo Glioma Difuso Intrínseco de Tronco (DIPG), y que debe reunir $40 millones para acceder a un ensayo clínico en España y a su segunda radioterapia, cuya fecha límite a alcanzar es en octubre.

Según explicó la familia de Santi, el DIPG es un tumor cerebral extremadamente desafiante y devastador, ya que afecta la región del tronco cerebral, que es la parte encargada de las funciones vitales. Al ubicarse entre los tejidos, es prácticamente imposible extirparlo completamente mediante cirugía.

Además, señalaron que este tumor aparte de ser sumamente agresivo, es veloz y deja una esperanza de vida de apenas 6 meses a quienes lo padecen. Sin embargo, el menor nacido el 2016 y que recibió este desalentador diagnóstico en octubre del 2023, sigue luchando por su vida.

Con muchas investigaciones, se han encontrado diversos caminos para pelear esta batalla, no obstante, estos no se encuentran disponibles en el país, son costosos y alternativos, por lo que no están cubiertos por ningún fondo, lo que motivó a realizar la campaña “Todos por Santi Chile”.

Campaña

El pequeño de ocho años ya había comenzado una terapia a través de un ensayo clínico en Miami, pero, lamentablemente, alcanzó a recibir apenas 2 dosis de las 12 contempladas antes de que este fuera cancelado por falta de fondos. Tras este golpe bajo, apareció una nueva luz de esperanza con la apertura de este nuevo ensayo que comienza en Octubre-Noviembre del presente año en España, mientras la enfermedad continúa avanzando y deteriorando la salud de Santi.

Con rifas, eventos y el apoyo de toda la comunidad, la familia de este guerrero ha echo lo posible por recuperarse y llegar a la meta. Permitiendo recibir hoy en día donaciones nacionales e internacionales para ser parte de esta causa.

Imagen: @todosporsantichile, vía Instagram.

Si deseas obtener más información de la historia de Santino y toda esta cruzada de amor por mejorar su calidad de vida, puedes ingresar a su página web: www.todosporsanti.cl o a la cuenta oficial de esta campaña: @todosporsantichile, en Instagram.