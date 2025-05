Final feliz: Chofer de micro podrá volver a trabajar con su perrito de apoyo emocional tras despido que se hizo viral

Con un final esperanzador terminó la historia de Antonio y su fiel compañero Cocky, el perritobde apoyo emocional que lo ha acompañado durante años en sus recorridos como conductor del sistema de transporte RED en Santiago. Luego de que su caso se hiciera viral en redes sociales, este domingo Antonio anunció que su mascota recibirá la certificación necesaria para poder seguir trabajando junto a él.

Según información de BioBioChile, Antonio fue desvinculado por la empresa Metropol luego de que se le impidiera continuar realizando sus funciones con su perro de asistencia. La situación fue duramente criticada en redes, donde miles de personas ofrecieron su apoyo al conductor y denunciaron lo que calificaron como una injusticia.

Un caso viral

La historia comenzó cuando Antonio denunció en redes sociales su despido repentino, el que, según su relato, se debió exclusivamente a la presencia de Cocky durante su jornada laboral. El conductor explicó que su psiquiatra le entregó a Cocky como parte de su tratamiento tras haber sido diagnosticado con estrés agudo laboral severo, provocado por múltiples episodios de violencia vividos durante años de trabajo: “Yo sufrí asaltos, me quitaron las máquinas con pistola, me apuñalaron, me dispararon también”, contó en conversación con Mega.

Desde el sindicato le habrían informado que para reintegrarse necesitaba un certificado actualizado del can, trámite que se vio retrasado por la espera de una hora médica en el Cesfam correspondiente. Aun así, Antonio se mostró optimista: “Será con papeles legales y tenemos que viajar a Valparaíso. Gracias a Dios es una certificación completa como un perro de asistencia legal. Nos llamó un adiestrador para adiestrarlo y entregar la documentación que faltaba”, detalló.

Gracias a la viralización de su historia, Antonio no solo recibió muestras de apoyo, sino también ofertas laborales, lo que abrió nuevas puertas para él y su compañero inseparable.

Por ahora, se espera la versión oficial de la empresa Metropol, ya que BioBio intentó contactarlos para conocer su postura respecto al caso.

Antonio y Cocky

Conoce un poco de la historia de Antonio y Cocky, a través del relato de @miguelacunaol.his, quien compartió su historia a través de la red social Tiktok. Para ver el video puedes hacer Click Aquí.