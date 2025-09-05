“Cansado de pagar pensiones”: Padre queda en prisión preventiva tras disparar contra su hijo de 2 años

Un estremecedor caso mantiene en conmoción a Temuco. Este viernes 5 de septiembre, el Juzgado de Garantía decretó prisión preventiva para un hombre de 24 años acusado de disparar en la cabeza a su hijo de 2 años y 8 meses, en medio de una discusión con la madre del menor.

De acuerdo con la Fiscalía, el sujeto habría manifestado estar “cansado de pagar pensiones alimenticias” antes de sacar un revólver, forcejear con la madre y finalmente apuntar contra la cabeza del niño, efectuando el disparo y luego huyendo del lugar. El Ministerio Público lo formalizó por parricidio frustrado, porte ilegal de arma de fuego y porte ilegal de municiones.

La defensa, en tanto, aseguró que el disparo fue accidental. Sin embargo, la Fiscalía desestimó esa versión, señalando que las pruebas, los tiempos y los testimonios de la madre acreditan que se trató de un ataque deliberado.

Tras el hecho, la madre tomó en brazos al niño y logró pedir ayuda en la calle, justo cuando pasaba un vehículo policial que trasladó al menor al Hospital de Temuco. Allí fue sometido a una cirugía de urgencia y se encuentra en riesgo vital, pero estable dentro de su gravedad.

El fiscal Luis Arroyo detalló que no existían denuncias previas en Fiscalía sobre episodios de violencia, aunque confirmó que el imputado mantiene una investigación en curso por un delito sexual. “La pena por parricidio frustrado llega hasta los 15 años y un día de privación de libertad”, señaló.

Con esta resolución, el acusado permanecerá privado de libertad mientras avanza la investigación, mientras la familia espera la recuperación del pequeño.