La sombra de “Patito Verde” en Antofagasta: Funcionario público vinculado a red de bots que atacó a Boric, Matthei y Jara para favorecer a Kast

Tras el reportaje de Chilevisión que desenmascaró a operadores de cuentas falsas y redes de desinformación política ligadas a la candidatura de José Antonio Kast —incluyendo a Patricio Góngora, exdirector de Canal 13, sindicado como el operador tras el alias “Patito Verde”— han surgido nuevas alertas sobre conexiones activas en regiones, particularmente en Antofagasta.

Una de las más visibles es la cuenta anónima @chrischilexd en X (ex Twitter) y @chrischiledibujos en Instagram, conocida por publicar constantemente ilustraciones, montajes y mensajes ofensivos, especialmente contra el Presidente Gabriel Boric y otras figuras políticas como Evelyn Matthei y Jeannette Jara, además de autoridades regionales y candidatos locales.

Este perfil, que comenzó como una cuenta de sátira local en 2014, reconocida incluso por medios como SoyChile o Timeline, ha evolucionado en los últimos años hacia un canal de contenido político agresivo, que no solo replica mensajes de la red de “Patito Verde”, sino que produce activamente material gráfico que es amplificado por estas mismas redes de bots, reforzando así campañas de desinformación y desprestigio político.



De hecho, tras conocerse el reportaje de Chilevisión, la cuenta @chrischilexd ha sido una de las más activas en redes sociales defendiendo a “Patito Verde” y desacreditando la investigación periodística, lo que confirma su nivel de involucramiento con esta estructura de propaganda digital. La cuenta ha interactuado en numerosas oportunidades con @Patitoo_Verde, al que incluso ha felicitado públicamente por la producción de un video alterado digitalmente que simula al Presidente Gabriel Boric bebiendo una botella de alcohol, una pieza de desinformación gráfica que ha sido ampliamente difundida por otras cuentas de la red.

¿Quién está detrás?

Aunque la cuenta ha operado en el anonimato por años, publicaciones previas en redes sociales, una cuenta de Tumblr ya eliminada y material público en su perfil de Instagram apuntan a que el autor sería Christian Ocampo Godoy, funcionario del Servicio de Salud de Antofagasta.

Según registros del portal de Transparencia del Estado, Ocampo ocupa el cargo de Técnico en Comunicaciones y Relaciones Públicas, y en junio de 2025 percibió una remuneración bruta de $3.206.154.

¿Uso de tiempo laboral para operaciones políticas?

La cuenta @chrischilexd publica varias veces al día, tanto ilustraciones originales como contenido replicado de otras cuentas anónimas. Muchas de estas publicaciones se realizan durante el horario laboral, incluyendo días hábiles en la mañana y la tarde, lo que plantea serias interrogantes sobre el uso de tiempo y recursos del Estado para fines de activismo político digital.

Además, la elaboración de caricaturas y montajes gráficos implica una inversión considerable de tiempo y trabajo, que debiese estar destinado a funciones institucionales, considerando que Ocampo es funcionario a contrata en un servicio público de salud.

El límite entre libertad de expresión y deber funcionario

Si bien toda persona tiene derecho a expresar sus ideas políticas en espacios personales, el hecho de que un funcionario público, pagado con recursos fiscales, mantenga una actividad diaria sostenida de ataque, burla y desinformación en redes sociales —frecuentemente durante su jornada laboral—, podría constituir una falta administrativa o infracción al principio de probidad, especialmente si los contenidos se originan desde equipos, redes o instalaciones del Estado.

Hasta ahora, el Servicio de Salud de Antofagasta no se ha pronunciado oficialmente sobre esta situación ni ha anunciado eventuales medidas internas respecto del uso del tiempo laboral y los recursos públicos.

Contexto regional: la política digital sucia también opera en regiones

Este caso evidencia que las redes de bots, campañas sucias y cuentas falsas no operan únicamente desde Santiago, sino que tienen ramificaciones concretas en regiones como Antofagasta, donde @chrischilexd se ha consolidado como una de las cuentas más activas en contenido político ofensivo.

Su eventual vinculación con un funcionario estatal refuerza la necesidad de discutir con urgencia sobre ética digital, transparencia en el uso de recursos públicos y los límites del anonimato cuando este se usa para difundir odio, mentiras o manipular el debate democrático.