A un mes de los lectores de patentes: Detenciones y 6 vehículos recuperados en Antofagasta

En apenas un mes de operación, el sistema de lectores de placa patentes instalados en las patrullas OS-14, integradas por carabineros e inspectores municipales, permitió la recuperación de seis vehículos y la detención de personas vinculadas a delitos de robo y receptación.

La tecnología, que funciona mediante inteligencia artificial, ha realizado más de 46 mil lecturas automáticas en la ciudad, generando un total de 22 hallazgos positivos.

Ante esto, el alcalde Sacha Razmilic, destacó la efectividad del sistema explicando que “estamos muy conforme con el desempeño de la aplicación. Estas lecturas automáticas que buscan en una base de datos de vehículos con encargo por robo, nos han permitido recuperar seis automóviles en solo un mes. Es una tecnología validada que está funcionando bien y queremos ampliarla”.

En tanto el director de Seguridad Pública, Gonzalo Castro, explicó que la implementación fue posible gracias a un convenio con la asociación de Aseguradoras de Chile, que permitió la instalación de cuatro dispositivos lectores en el marco del programa OS-14.

“Es una implementación única en nuestra ciudad y vamos a seguir trabajando en esta línea para colaborar con las policías y enfrentar un fenómeno tan complejo como el robo de vehículos”, señaló

Castro subrayó además, que el convenio OS-14, si bien ya estaba disponible, no había sido ejecutado y hoy, en esta nueva administración, se ha convertido en una herramienta clave para reforzar la labor policial y ampliar la cobertura de seguridad en la comuna.