VIDEO | ¡No alimentes a la fauna silvestre!: Zorros alimentándose con comida de perro genera alerta sobre los daños y peligros a los que se ven expuestos

Un alarmante registro compartido por el medio de prensa ambiental No Más Zonas de Sacrificio mostró a dos zorros silvestres alimentándose con comida de perro en el sector de Farellones, Región Metropolitana. La situación, lejos de ser un hecho aislado, refleja una práctica cada vez más recurrente en distintos puntos del país, donde visitantes o residentes dejan alimento procesado o de otros tipos para los animales sin dimensionar el daño que esto genera.

De acuerdo con la advertencia que acompañaba el video, los alimentos industriales destinados a mascotas pueden provocar graves problemas de salud en la fauna silvestre, tales como trastornos digestivos, inmunosupresión, obesidad, diabetes y fallas renales o hepáticas. Además, este hábito fomenta que los animales dejen de buscar alimento por sí mismos, generando dependencia hacia los humanos.

El registro también evidencia cambios de comportamiento, donde especies solitarias como los zorros comienzan a agruparse en grandes números en espera de comida, lo que deriva en peleas, competencia y desequilibrios dentro de su dinámica natural.

Es por esto que la organización fue clara en su llamado: “Alimentar fauna silvestre no es un gesto de ayuda, es una amenaza para ellos y para todo su ecosistema. La mejor forma de protegerlos es respetar sus hábitos naturales y evitar interferir con su supervivencia“, finalizaron.

Video

Video: @skiando, a través de @nomaszonasdesacrificio en Instagram.