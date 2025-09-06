15.6 C
Sentido Común

“Sentido Común” estrena segunda temporada: Los bots llegan a Antofagasta, listas parlamentarias y entrevista a Gabriela Carrasco

El programa político colaborativo de DiarioAntofagasta.cl, Regionalista.cl y ElHashtag.cl regresó con un capítulo marcado por la denuncia de redes de bots, el análisis de las listas parlamentarias en Antofagasta y una entrevista a la candidata a diputada Gabriela Carrasco (Frente Amplio).

Por El Diario de Antofagasta
Con la consigna “Las piezas están en juego”, el espacio periodístico “Sentido Común” inició su segunda temporada desde Antofagasta, manteniendo su sello: periodismo incómodo para el poder, entrevistas a protagonistas y análisis de contingencia con mirada regional.

Bloques destacados

Desinformación y bots

El panel conformado por Juan Andrés Véliz, Director de El Hashtag, Fernando San Román, Editor de El Regionalista y Cristian Reyes, Director de El Diario de Antofagasta, reaccionó al reportaje que vinculó a un exejecutivo de Canal 13 con redes de cuentas falsas, calificando el hecho como “un atentado a la democracia”.

Asimismo, el panel revisó candidaturas y listas en competencia en la región, coincidiendo en que el electorado debe decidir con propuestas, no con populismo en redes.

Entrevista a Gabriela Carrasco (FA)

  • La candidata a diputada del Frente Amplio, Gabriela Carrasco diferenció responsabilidades personales e institucionales en el caso Democracia Viva. Además detalló parte de sus propuestas, como agilizar la inversión pública con reglas adaptadas a la realidad regional. Planteó ordenar el uso del suelo para enfrentar el déficit habitacional y reivindicó una candidatura técnica, local y con arraigo. Carrasco resumió su campaña con el lema: “Saber para servir”. Asimismo se refirió a las diferencias de su propuesta con la de otros importantes candidatos en su lista, como Sebastián Videla, Jaime Araya y Marcela Hernando.

“Sentido Común” continuará cada semana con entrevistas, debate y fiscalización, consolidando la alianza entre tres de los medios digitales más influyentes de la Región de Antofagasta.

