“Sentido Común” estrena segunda temporada: Los bots llegan a Antofagasta, listas parlamentarias y entrevista a Gabriela Carrasco

Con la consigna “Las piezas están en juego”, el espacio periodístico “Sentido Común” inició su segunda temporada desde Antofagasta, manteniendo su sello: periodismo incómodo para el poder, entrevistas a protagonistas y análisis de contingencia con mirada regional.

Bloques destacados

Desinformación y bots

El panel conformado por Juan Andrés Véliz, Director de El Hashtag, Fernando San Román, Editor de El Regionalista y Cristian Reyes, Director de El Diario de Antofagasta, reaccionó al reportaje que vinculó a un exejecutivo de Canal 13 con redes de cuentas falsas, calificando el hecho como “un atentado a la democracia”.

Asimismo, el panel revisó candidaturas y listas en competencia en la región, coincidiendo en que el electorado debe decidir con propuestas, no con populismo en redes.

Entrevista a Gabriela Carrasco (FA)

La candidata a diputada del Frente Amplio, Gabriela Carrasco diferenció responsabilidades personales e institucionales en el caso Democracia Viva. Además detalló parte de sus propuestas, como agilizar la inversión pública con reglas adaptadas a la realidad regional. Planteó ordenar el uso del suelo para enfrentar el déficit habitacional y reivindicó una candidatura técnica, local y con arraigo. Carrasco resumió su campaña con el lema: “Saber para servir”. Asimismo se refirió a las diferencias de su propuesta con la de otros importantes candidatos en su lista, como Sebastián Videla, Jaime Araya y Marcela Hernando.



“Sentido Común” continuará cada semana con entrevistas, debate y fiscalización, consolidando la alianza entre tres de los medios digitales más influyentes de la Región de Antofagasta.