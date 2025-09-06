Impunidad en caso “La Manada de Cobreloa”: Seis imputados por violación grupal quedan en libertad por error de Fiscalía

Un grave error procesal cometido por el Ministerio Público permitió que seis de los nueve excadetes del club Cobreloa, imputados por un brutal caso de violación grupal ocurrido en 2021, quedaran en libertad, luego de que la Corte de Apelaciones acogiera una solicitud de cambio de medidas cautelares.

La resolución judicial se debe a que el fiscal Eduardo Peña, encargado de la indagatoria, no entregó a la defensa de los imputados la totalidad de los antecedentes recopilados en la investigación, lo que vulnera el principio de igualdad procesal y permitió la acción de las defensas para revertir la prisión preventiva.

De prisión a arresto domiciliario

La omisión fue aprovechada por los abogados de seis de los nueve acusados, quienes solicitaron la modificación de la medida cautelar, obteniendo como resultado su traslado desde el centro penitenciario a arresto domiciliario total, según informó el medio La Tercera.

El fallo se suma a una cadena de tropiezos judiciales en este caso, que inicialmente fue archivado sin culpables en 2021, y que solo fue reactivado a fines de 2023 luego de presiones mediáticas y parlamentarias, que impulsaron su reapertura.

Una agresión brutal

De acuerdo al testimonio de la víctima, la violación grupal ocurrió la noche del 16 de septiembre de 2021, durante una celebración de Fiestas Patrias en la llamada Casa Naranja, residencia donde vivían los cadetes del club Cobreloa en Calama.

La joven relató que fue invitada al lugar por los jugadores, y que al llegar fue golpeada, amarrada y agredida sexualmente por al menos ocho de ellos, mientras un noveno grababa los hechos, los cuales incluso fueron transmitidos en tiempo real mediante videollamada.

El caso generó amplia conmoción a nivel nacional y motivó duras críticas a las instituciones por la demora en su investigación, así como por la protección institucional que habrían recibido los imputados durante los primeros meses tras la denuncia.