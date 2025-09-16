VIDEO | “Es tarde para llorar”: Carlos Pinto protagoniza campaña para un 18 seguro

Con un mensaje directo y cargado de dramatismo, Carabineros de Chile lanzó una campaña preventiva junto al periodista y director Carlos Pinto, creador de recordados programas como Mea Culpa y El Día Menos Pensado, con el objetivo de reducir los accidentes de tránsito durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

Durante los fines de semana largos y festividades, se registra un aumento significativo en los siniestros viales. Solo en septiembre de 2024, más de 500 mil accidentes fueron reportados en el país, con un saldo de 61 personas fallecidas.

El spot protagonizado por Pinto busca transmitir un mensaje claro: el consumo de alcohol y drogas es totalmente incompatible con la conducción. Además, advierte que las principales causas de los accidentes siguen siendo el exceso de velocidad y la conducción distraída, riesgos que se intensifican en estas fechas festivas.

La pieza audiovisual apela a la conciencia de los conductores con una frase clave: “Después de un accidente, siempre es tarde para lamentarse por sus consecuencias”. El llamado es a prevenir con responsabilidad y proteger la vida propia y la de los demás.

“Disfrutar de nuestras tradiciones es posible, pero siempre con seguridad y responsabilidad”, enfatizan desde Carabineros, quienes ya han difundido el spot a través de sus plataformas digitales como parte del plan Un 18 Seguro.