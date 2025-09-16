Seis ramadas cuentan con visto bueno sanitario para celebrar Fiestas Patrias en Antofagasta

Esta mañana y luego de demostrar que cumplía con todas las exigencias sanitarias, el Seremi de Salud Alberto Godoy, confirmó el visto bueno de la Institución que dirige para las ramadas del Club de Rodeo Antofagasta, ubicado en el sector de las Ruinas de Huanchaca.

De esta manera, el citado espacio se convirtió en el sexto en su tipo en recibir la aprobación de la Autoridad de Salud en la comuna.

Con anterioridad recibieron visto bueno sanitario las ramadas instaladas al interior del recinto ferial de Exponor, y aquellas ubicadas de manera adyacente a éste; los chicheros de La Chimba y la agrupación que se instaló en el área de las Ruinas de Huanchaca, quedando sólo pendiente las ramadas de la Municipalidad que funcionarán en los próximos días en la explanada del Estadio Regional.

EXIGENCIAS

Alberto Godoy, explicó que las acciones inspectivas de la Seremi de Salud – a cargo de la Unidad de Alimentos y Saneamiento Básico – consideran aspectos vinculados con la conservación y preparación de los alimentos; condiciones estructurales de los locales, abastecimiento de agua potable y disposición de las aguas servidas y residuales, entre otras.

La autoridad destacó que si bien todos estos recintos tienen visto bueno, ello no implica que la Seremi Salud deje de fiscalizarlos. De hecho, existen turnos especiales durante los días de Fiestas Patrias en los que profesionales de la Unidad de Alimentos continuarán realizando acciones de inspección.

ESTADISTICAS

A la fecha, la Autoridad de Salud ha materializado 150 acciones de fiscalización a nivel regional en el marco del dieciocho, lo que corresponde al 50% de lo programado, con un saldo de 37 sumarios, 4 prohibiciones de funcionamiento, 21 decomisos y 351 kilos de alimentos decomisados.