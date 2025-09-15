“Era un cerro de basura”: vecinos valoran instalación de contenedores en sector norte de Antofagasta

Lo que era una visita a terreno se transformó en espontáneos diálogos de vecinos que residen en el sector de la avenida Luis Cruz Martínez con el alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, quienes agradecieron la instalación de 10 contenedores para la basura de 1.200 litros de capacidad, medida que ha permitido terminar con los microbasurales.

Oscar, quien se dedica a la chatarrería se acercó a conversar con la autoridad, dijo que “la soluciones que se están implementando están bien, aunque la gente es la sucia… El alcalde está haciendo algo, quiere cambiar la ciudad y hacer bien las cosas. La presencia de él (Sacha Razmilic) es importante, porque se ve en terreno y trata de buscar soluciones”.

Otra de las vecinas que se acercó al lugar, Priscila Williams, agradeció la implementación de los contenedores. “Me parece súper bien, creo que debía haber una medida para solucionar el tema de los microbasurales”, llamando a otras personas a tener más empatía y no venir desde otros lugares a arrojar desechos como muebles.

Mientras que Aníbal Huerta, otro residente del lugar, detalló que “nos parece muy bien que nos esté visitando (el alcalde) en el sector norte. La verdad que ha mejorado bastante. Antiguamente esto era un cerro de basura y hoy está muy organizado y buena la administración, así que agradezco lo que está haciendo por toda la comunidad”.

El alcalde Razmilic dijo que “ésta es una nueva estrategia que estamos abordando con la empresa contratista. Implementamos estos contenedores en puntos donde había microbasurales crónicos”.

También rescató la opinión de los vecinos, cuyas opiniones permiten realizar ajustes si es necesario. “Acá en esta avenida teníamos montañas de basura, hoy está ordenado, los camiones pueden recoger y vaciar los contenedores en forma más rápida, lo que permite mejor cobertura y rendimiento de la flota de camiones”.

“Estamos muy contentos con el resultado, la gente los está cuidando y respeta (su buen uso). El temor que teníamos de que a los contenedores les iban a hacer algo, romper o dañar no ha sido tal”, concluyó el jefe edilicio.