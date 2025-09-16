Refuerzan despliegue policial en toda la Región de Antofagasta por fin de semana largo de Fiestas Patrias

En el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias, Carabineros de Chile anunció un importante refuerzo de sus servicios preventivos en toda la Región de Antofagasta, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía durante este fin de semana largo.

El anuncio se realizó durante la tradicional formación de la institución, encabezada por el general Cristian Montre Soto, jefe de la Zona de Carabineros de Antofagasta, quien confirmó que el despliegue contempla tanto servicios extraordinarios como ordinarios, abarcando desde los destacamentos fronterizos hasta rutas y zonas urbanas.

“Pero nada de esto es suficiente si nuestros vecinos no se cuidan. Cada uno debe ser responsable para evitar incivilidades, delitos o accidentes. Apelamos al autocuidado y a la responsabilidad”, señaló el general Montre.

El operativo tendrá especial atención en los puntos de mayor afluencia. En Antofagasta, los controles se concentrarán en las ramadas de Exponor, Los Chicheros, la explanada del Estadio Regional y las Ruinas de Huanchaca. En paralelo, se reforzarán sectores clave de Calama, Tocopilla y Taltal.

Montre destacó además la campaña preventiva lanzada junto al periodista Carlos Pinto, recalcando que el mensaje busca generar conciencia en torno a la conducción: “Estamos desplegados en todo el territorio. Queremos que las personas celebren, pero con responsabilidad. Vamos a controlar, sí, pero también necesitamos conciencia ciudadana. Hoy lanzamos un video junto a Carlos Pinto que llama precisamente a eso: si bebiste y estás por conducir, ya es tarde para llorar”.

Durante el último fin de semana, Carabineros detuvo a 13 personas por conducción bajo los efectos del alcohol o drogas en la región, cifras que refuerzan el llamado a evitar estas conductas de riesgo que pueden tener consecuencias fatales.

La formación contó también con la presencia de la delegada presidencial regional, Karen Behrens Navarrete, representantes de la Armada, la PDI y distintos servicios públicos, como muestra del trabajo coordinado para resguardar a la ciudadanía en estas fechas.

“Estas fechas son intensas y Carabineros está desplegado en toda la región. Pedimos cooperación, respeto a los fiscalizadores y conciencia del trabajo que hacen muchas personas para que todos celebremos seguros. Desde Salud, Transportes, Senda, SEC, SISS, entre otros, los equipos están redoblando turnos. Hay muchas personas que no celebran, que trabajan para cuidarnos, y lo mínimo que podemos hacer es respetar ese esfuerzo cuidándonos a nosotros mismos”, declaró la delegada Behrens.

Las autoridades reiteraron que los controles estarán activos durante los cuatro días de celebración, con la meta de reducir al mínimo los accidentes y hechos delictuales, asegurando unas Fiestas Patrias seguras en toda la Región de Antofagasta.