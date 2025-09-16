15.6 C
Histórica incautación de cátodos de cobre a nivel nacional: se recuperan casi 30 toneladas de mineral y una rampla robada

El operativo de la SIP de Calama permitió recuperar cátodos avaluados en $300 millones y una rampla sustraída con violencia. La incautación, considerada una de las más importantes del año, golpea a bandas especializadas en robo de carga minera.

En un exitoso operativo policial, Carabineros de la 1ª Comisaría de Calama concreta la recuperación de casi 30 mil kilos de cátodos de cobre y una rampla de camión con encargo por robo con violencia, en un hecho calificado como una de las incautaciones de cobre más relevantes a nivel nacional en lo que va del año.

Los hechos se remontan a las 00:40 horas de este lunes 15 de septiembre, cuando un conductor de tracto camión fue interceptado por tres sujetos.

Los delincuentes retuvieron a la víctima para sustraer la rampla, la cual transportaba el mineral avaluado en $300 millones de pesos, además de la rampla en sí, valorada en otros $30 millones.

Tras una serie de diligencias especializadas realizadas por la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 1ª Comisaría de Calama, en coordinación con el Ministerio Público se logró ubicar la rampla en un sitio eriazo del sector norponiente de Calama.

Con el apoyo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) y una orden judicial gestionada por el Ministerio Público, se efectuó el ingreso al lugar a las 12:40 horas del mismo día, recuperándose en su totalidad las especies robadas.

En el sitio también se incautaron diversas herramientas utilizadas para delitos de oxicorte, lo que refuerza la hipótesis de participación de bandas especializadas en robo de carga minera.

Por instrucción del Fiscal de turno, tanto la carga como la rampla recuperadas fueron devueltas a la empresa afectada.

