Conoce el horario de funcionamiento del PET Municipal de Antofagasta en Fiestas Patrias

Durante las Fiestas Patrias, el PET Municipal de Antofagasta atenderá únicamente casos de urgencia en un horario especial.

A través de redes sociales, el PET de Antofagasta informó que durante las celebraciones de Fiestas Patrias atenderá exclusivamente casos de urgencia.

El recinto funcionará en los siguientes horarios:

  • Miércoles 17 de septiembre: 09:00 a 16:00 horas.
  • Jueves 18 de septiembre: 09:00 a 16:00 horas.
  • Viernes 19 de septiembre: 10:00 a 16:30 horas.

Desde el PET recordaron a la comunidad la importancia de cuidar a las mascotas en estas fechas, evitando exponerlas a ruidos excesivos y a una alimentación inadecuada. También recomendaron consultar con un médico veterinario de cabecera en caso de dudas sobre qué alimentos son seguros para los animales de compañía.

El equipo municipal reiteró el llamado a celebrar con responsabilidad, considerando siempre el bienestar de los “peluditos” que forman parte de las familias antofagastinas.

