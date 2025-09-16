Atención vecinos del sector norte de Antofagasta: Habilitarán semáforo en Caparrosa con Limonita

Para fines de octubre o principios de noviembre se espera que esté habilitado un nuevo semáforo en el sector norte de Antofagasta, el cual se ubicará en la intersección de las calles Caparrosa con Limonita, lugar donde se presenta una alta congestión que aqueja la calidad de vida de quienes residen en el sector.

El alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, quien visitó el lugar en hora punta, se comprometió com soluciones a corto plazo y destacó que éste era “un requerimiento sentido de de los vecinos del sector norte, particularmente de La Chimba Alto respecto de la necesidad de un semáforo” en el referido cruce.

También recordó que tras el recorrido realizado previamente con la Dirección de Tránsito, “se tomaron las medidas rápidamente. Tuvimos la aprobación del Serviu, Seremi de Transportes y hoy con la aprobación de recursos por parte del Concejo” podrá materializarse esta demanda ciudadana y dar solución para el tráfico vial del sector.

Mientras que el director de Tránsito y Transporte Público del municipio, Rodrigo Muñoz, explicó que éste es un proyecto municipal que requirió una inversión de $65 millones y que debiera estar operativa en aproximadamente 45 días.

Este cruce de tránsito se trata de un semáforo de instalación aérea, no del sistema de la UOCT, sino que estará bajo el control manual del municipio con la finalidad de “buscar una solución y alternativa, producto de la urgencia por los problemas de tacos y demoras para las personas del sector, que estaban generando algunos conflictos viales”.