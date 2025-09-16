16.6 C
Antofagasta
Miércoles 17 de Septiembre del 2025 13:32
Fonda Municipal de Antofagasta parte este miércoles con música, tradiciones y shows en el Estadio Regional

Yoan Amor, Banda Conmoción y La Combo Tortuga encabezan la cartelera que se extenderá hasta el sábado, con presentaciones de artistas locales, juegos típicos y actividades familiares en la explanada norte del Estadio Regional.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: 1 min.

Este miércoles 17 de septimbre a las 18:00 horas se dará inicio oficial a la Fonda Municipal de Antofagasta, que este año se realizará en la explanada norte del Estadio Regional con una amplia oferta de música, gastronomía y juegos típicos.

Tras el acto inaugural, a las 19:00 horas comenzará la presentación de los grupos locales Sirenas y La Otra Ronda, para luego dar paso al ex vocalista de La Noche, Yoan Amor, quien se presentará desde las 21:00 horas con un show cargado de ritmo y nostalgia. El artista, con raíces familiares en Tocopilla e Iquique, será el primer invitado nacional en subirse al escenario.

Las celebraciones continuarán el jueves 18 a partir de mediodía con la apertura de la feria y los espacios gastronómicos. Desde las 15:00 horas se realizarán los juegos criollos, que regalarán volantines, pañuelos cuequeros y otras sorpresas. Más tarde, a las 19:00 horas, el folclore estará presente con Salitre, Cobre y Mar, seguido por el grupo La Tónica, y a las 21:00 horas la reconocida Banda Conmoción, que ha recorrido escenarios como Lollapalooza, el Festival del Huaso de Olmué y diversos países de Europa, Asia y América Latina.

El viernes 19, las actividades comenzarán nuevamente al mediodía. Junto a los juegos criollos, se realizará la Carrera de Garzones a partir de las 17:00 horas, competencia que pondrá a prueba la rapidez y destreza de los trabajadores del rubro, con premios en efectivo. Los interesados podrán inscribirse gratuitamente hasta las 16:00 horas del mismo viernes al correo dideco.antofagasta@imantof.cl.

Ese día, a las 19:00 horas, se presentará Llufken, seguido por Tres por Chile, y a las 21:00 horas llegará el esperado turno de La Combo Tortuga, una de las bandas más populares del país que celebra sus 14 años de trayectoria con giras nacionales e internacionales.

El sábado 20 será el cierre de la fonda, con juegos criollos desde las 15:00 horas y un show final protagonizado por los grupos locales Son de Calle y Entrekumbia, desde las 20:00 horas.

De esta forma, la Fonda Municipal 2025 se proyecta como uno de los panoramas más esperados por las familias antofagastinas para celebrar con música, tradiciones y entretenimiento seguro durante las Fiestas Patrias.

