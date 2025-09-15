Panadería El Castillo se coronó con la mejor empanada de Antofagasta en competencia municipal

En medio de las celebraciones de Fiestas Patrias, la panadería y pastelería El Castillo, ubicada en Villa El Salto, fue reconocida con el primer lugar en la competencia municipal que premia a la mejor empanada de Antofagasta.

El jurado, encabezado por Sara Vilichich, directora de Inacap y presidenta de la evaluación, destacó la crocancia de la masa como el detalle que inclinó la balanza hacia el triunfo. “Para elegir la mejor empanada consideramos la presentación, textura, armonía, sabor y crocancia de la masa. Este año participaron emprendimientos nuevos y estuvo muy reñida la competencia. Finalmente, lo que coronó la primera fue la masa”, explicó.

Por su parte, el alcalde Sacha Razmilic subrayó el valor de esta actividad dentro del calendario dieciochero de la comuna. “Se develó el misterio, un momento muy importante dentro de las celebraciones municipales por el 18 de septiembre. Estuvo muy bien, con un lindo marco de público. Este concurso se suma a la serie de actividades que hemos desarrollado como el desfile escolar, los pañuelos al viento el fin de semana y el desfile de las Fuerzas Armadas el próximo jueves”, señaló.

Desde la panadería ganadora, John Ruíz, representante de El Castillo, explicó que la motivación para participar surgió de manera espontánea. “Mi señora vio la publicación por Facebook y nos inscribimos. El secreto de la empanada lo tiene mi tía, que las prepara con cariño y dedicación, perfeccionando siempre la masa y el pino”, afirmó.

Ubicada en avenida Alberto Hurtado 4260, población Villa El Salto, la panadería y pastelería El Castillo ostenta ahora con orgullo el título de tener la mejor empanada de Antofagasta, un reconocimiento que celebra no solo la tradición gastronómica local, sino también el esfuerzo y la dedicación familiar que hay detrás de su característico sabor.