¡Atención Antofagasta!: no habrá retiro de basura este 18 de septiembre por feriado irrenunciable

Este jueves 18 de septiembre no se realizará el retiro de residuos domiciliarios al ser feriado irrenunciable. Sin embargo, el servicio se reanudará con normalidad el 19 de septiembre en los horarios y sectores que corresponda.

Desde el municipio se recomendó a la comunidad sacar la basura únicamente al momento de escuchar el paso del camión recolector, evitando depositarla en aceras o espacios públicos. La acumulación de desechos genera microbasurales y focos de insalubridad, especialmente en estas fechas de alta generación de residuos.

Otros servicios municipales

El funcionamiento de la Municipalidad de Antofagasta, será hasta este miércoles 17 a las 11:30 horas, retomando su atención al público el día lunes 22 de septiembre en horario de 08:30 a 13:30 horas.

En el caso de la atención primaria de salud, los Cesfam Centro Sur, oriente, Corvallis y Rendic funcionarán el día 17 de septiembre en horario 12:00 a 00:00 horas y 18, 19, 20 y 21 de septiembre de 08:00 a 00:00 horas. Además, los SAPU Norte y Juan Pablo II funcionarán del día 17 en horario continuado hasta el día 22 de septiembre a las 08:00 horas. Asimismo, el SAR Coviefi funcionará desde el 17 al 21 de septiembre en horario continuo; mientras que la Farmacia Comunal cerrará sus puertas el día miércoles 17 a las 12:00 hrs, retomando su funcionamiento habitual el día lunes 22 de septiembre.

A su vez el Complejo Deportivo Escolar funcionará el miércoles 17 de septiembre hasta las 12:00 horas, el jueves 18 y viernes 19 permanecerá cerrado, retomando su normalidad los días sábado 20 y domingo 21 de septiembre.

Finalmente, para los amantes de las mascotas el PET Municipal va a funcionar con atenciones de urgencia los días 17 y 18 de septiembre de 09:00 a 16:00 horas y el 19 de septiembre de 10:00 a 16:30 horas.

Corte de Tránsito

Con motivo de la Parada Militar, el 18 de septiembre habrá corte de tránsito desde las 11:00 horas y hasta el término de la ceremonia, en el tramo comprendido desde Av. Edmundo Pérez Zujovic con Av. Salvador Allende y Av. Balmaceda con Sucre todo por la costanera de la ciudad, por lo que se recomienda a la comunidad planificar los desplazamientos con anticipación.

Para más información visita nuestro sitio www.municipalidadantofagasta.cl.