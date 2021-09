Cormado Glass Chile es un emprendimiento verde de la ciudad de Antofagasta, que se encarga de recolectar a domicilio y en puntos limpios todos los residuos que sean de vidrio como botellas, frascos, vasos, cristales y todo tipo de vidrios en general. También, en julio 2021 sumó materiales en su sistema de gestión de reciclaje como el cartón y el papel.

El Reciclaje en la Región

Durante ese mes, Cormado Glass Chile junto con la participación de empresas y comunidades colaboradoras de Antofagasta, lograron reciclar más de 3 toneladas de cartón en la ciudad. Además, de 30 toneladas de vidrio al mes que no se van a un vertedero, sino que se reciclan.

Actualmente, “el emprendimiento de reciclaje de vidrio se encuentra centrado en la ciudad de Antofagasta. Sin embargo, algunas autoridades medioambientales de las comunas de Talta y Mejillones se han contactado conmigo para implementar esta misma iniciativa en aquellas comunas, ya que no existe otro proyecto igual o alguien que haga los retiros de vidrio”, informó Mauricio.

Sin embargo, señala que desde las autoridades municipales de Antofagasta no se ha tenido el mismo reconocimiento como el de las otras comunas. “Nosotros les presentamos un programa para poder llegar hasta Chaqueta Blanca porque allá el vidrio que llega se muele y se entierra, por lo que no se está reciclando como debiese ser, ya que se sigue contaminando porque no hay nadie que haga una buena programación, por lo que la Concesión Santa Marta solo rompe y entierra, pero no llegamos a nada”, afirmó Cormado Glass Chile.

Por lo que el emprendimiento hace un llamado a las distintas autoridades de la ciudad a que “apoyen la iniciativa y que tomen la responsabilidad con el medioambiente de Antofagasta. Porque deberían apoyar a todas las organizaciones que generan un impacto positivo en la ciudad, el medioambiente y en la gente”.

Antofagasta Recicla

Desde quienes reciclan en Antofagasta, Mauricio Zepeda señala que la respuesta ha sido muy beneficiosa y que cada día son más las personas que se interesan por reciclar para ayudar al medioambiente.

“Algunos de mis clientes me solicitan recibir educación ambiental para sus hijos. Por lo que estamos coordinándonos para hacer charlas, pero necesitamos el apoyo de las autoridades para poder llegar a los colegios e instituciones con educación ambiental para todos”, comentó Cormado Glass Chile.

A raíz de fomentar el reciclaje en la ciudad, el emprendimiento se encuentra organizando en conjunto con aprox. 18 organizaciones una “Reciclatón” para educar e invitar a los ciudadanos a tomar conciencia del impacto que causa reciclar.

La Ruta del Reciclaje de Vidrio

Mauricio Zepeda señala que la Ruta del vidrio se inicia desde la recolección del vidrio en los domicilios, luego se hacen los retiros de los puntos limpios de la ciudad, donde se llena el camión. Después, se llega al punto de acopio donde se vacía el camión y se muele todo lo recolectado. Finalmente, se cargan los camiones con todo lo molido y estos viajan hacia la cristalería en la ciudad de Santiago.

Al ser consultado sobre el motivo del porqué se envía hacia Santiago y no se queda en la ciudad nos informa que: “acá no hay una planta de tratamiento de reciclaje de vidrio. De hecho, queremos solicitar al municipio la posibilidad de que gestione algún terreno para poder realizar una planta recicladora en la región donde más organizaciones puedan trabajar en conjunto y se genere una economía circular en la ciudad. Llegando a Iquique, Arica y las demás comunas de Antofagasta”.

En Santiago, la planta separa el vidrio por color y le quita todo lo que no sea vidrio. Todo lo que queda limpio se va a una fundidora donde se podrá crear una nueva botella, vasos, frascos, cristales, etc. “Con el reciclaje se ahorra una gran cantidad de combustibles y energía porque no es vidrio virgen siendo más rápido el proceso y ocupando menos energía y recursos”.

¿Dónde Reciclar?

Si quiere comenzar reciclando puede hacerlo directamente con Cormado Glass Chile, coordinando directamente con el emprendimiento el retiro a domicilio de sus materiales a cambio de un cobro que dependerá del sector donde se encuentre.

Puede llamar al +56961438218 o coordinando el retiro a través del siguiente formulario.

También, lo puede hacer de manera gratuita dirigiéndose a alguno de los tres contenedores de acopio distribuidos por la ciudad.

Punto Limpio de Norte Sustentable de la Avenida Ejercito

Punto Limpio de Norte Sustentable de la Corvallis

Punto Limpio en Antonio Poupin 1064, Local n°2 de las chicas Biorecargas.

Punto Limpio de Nicolás Tirado

Necesitamos el apoyo de todos y todas para que Antofagasta se concientice y cuide su ciudad y el medioambiente.