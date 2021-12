Gobernador Regional al cierre del 2021: “Entre todos y todas debemos construir la nueva Estrategia Regional de Desarrollo y definir nuestro futuro para los próximos 50 años”

A pocos días de finalizar el presente año, el Gobernador por la Región de Antofagasta, Ricardo Díaz Cortés, realizó un balance a su gestión y a los desafíos para este 2022. Además, abordó el contexto político nacional que se viene, y sus anhelos para construir una región “más amable, más inclusiva, una donde todos quieran venir a vivir “.

-¿Cómo evalúa la ejecución presupuestaria del Gobierno Regional?

Fue un trabajo bastante intenso que exigió al máximo a los distintos equipos y divisiones del Gobierno Regional. Nosotros teníamos una muy baja ejecución presupuestaria estábamos bordeando el 24% y entiendo que ahora estamos sobrepasando el 85% de inversión. O sea, hicimos prácticamente tres veces más de lo que se había hecho en la mitad del año. Por eso mismo, es muy interesante el logro de poder contar con un saldo de caja inicial, porque gran parte de esos recursos que se supone se debían devolver, por lo menos se van a quedar acá la mitad. Calculando deben ser alrededor de siete mil millones de pesos.

Esto, nos va a permitir ir generando nuevos proyectos. Yo creo que el desafío ahora es que soñemos entre todos la región que queremos y que vayamos viendo, qué nuevos proyectos podemos tener, y a partir de ahí, tener una cartera potente de proyectos que mejoren la calidad de vida de la región. A mí me interesa mucho ver qué es lo que hace el gobierno regional, y que no sean solamente proyectos que muchas veces se van en reparaciones, o en situaciones que finalmente no afectan la vida de las personas.

Publicidad

-¿Cuál es la proyección del Gobierno Regional para este 2022 y sus principales desafíos?

Bueno, nosotros ya hicimos la presentación del marco presupuestario de 2022 y el Consejo Regional lo aprobó, y en este marco presupuestario, se plantean primero necesidades básicas. Habrán mejoras en la conservación de algunas escuelas y liceos, están los proyectos emblemáticos de salud, queremos ir potenciando y sacando con celeridad el hospital de Taltal, el hospital de Mejillones, el dispositivo médico en San Pedro de Atacama, queremos también, ir generando todo un plan de fomento al trabajo, principalmente, en Tocopilla porque queremos apoyar a las personas que están con un alto nivel de cesantía en esa comuna.

Nuestra perspectiva, es ir dotando de una diversificación económica mayor. Hay que hacer inversiones en logística, en corredores de buses, en zonas de descanso para camiones, de tal manera que, podamos ir generando otro polo de desarrollo, y también, inversión en patrimonio y en astro-turismo. Yo creo que por ahí esta el destino y la vocación de la región.

-El cambio del gobierno central y el nuevo contexto político nacional. ¿Cómo cree que impactará en la región?

El triunfo de Gabriel Boric nos deja tranquilos puesto que él había firmado compromisos con la región, de ir generando un oncológico para Calama, un plan de empleo para Tocopilla e ir generando ojalá instancias de formación, educación, ir profundizando este Royalty para que podamos tener mayores recursos en la zona. Todos esos son compromisos que él firmó con nosotros acá. Muchos han hablado de las claves del éxito de Gabriel Boric acá en la región, bueno, una clave central fue que unió a todo el sector de lo que era la oposición a Piñera y trabajó en pos de una gran meta que era resguardar la democracia y yo creo que esa es la gran clave.

Aquí nadie puede adjudicarse este triunfo, nadie puede decir que lo hizo solo, fue la unidad de grandes voluntades y yo espero que sigamos trabajando en esa dinámica, que generemos grandes acuerdos para la región y que seamos capaces de trabajar en conjunto.

-En relación al trabajo de la Asociación de Gobiernos Regionales de Chile. ¿Cómo evalúa la gestión del gremio? ¿Cuáles son los principales objetivos a abordar el próximo año?

La Asociación ha sido una herramienta que nos ha permitido a todos los gobierno regionales avanzar en mejoras, destrabamos esa ley de silencio negativo que si uno pedía competencias era un no, destrabamos mayores recursos para todas las regiones, hicimos una negociación directamente con el ministro de Hacienda, nosotros estuvimos en Valparaíso, a mí me tocó coordinar esa reunión en el Senado, donde pudimos definir el saldo inicial de caja y mayores ingresos para la región. La verdad, es que este trabajo en equipo entre todos los gobernadores ha generado mejores condiciones para las regiones, y por lo mismo, yo creo tenemos que seguir trabajando en esa dinámica, ya tenemos prevista una reunión con el presidente electo durante los primeros días de enero y ahí vamos a tratar de refrendar el compromiso que él hizo sobre la desaparición del delegado presidencial y acciones por la regionalización en todo el país.

-Por último gobernador. ¿Cuál es el mensaje para cada uno de los territorios y sus habitantes de nuestra zona?

Tenemos dos grandes metas durante el próximo año. Una es construir la nueva Estrategia Regional de Desarrollo (ERD), este es un instrumento muy relevante puesto que en conjunto, entre todos los que habitamos esta región, tenemos que definir cuál va hacer nuestro futuro en los próximos 50 años. Yo espero que todos los sectores productivos, los sectores industriales, el sector del mundo de los trabajadores, lo obreros, los vecinos y vecinas de los distintos espacios, se sumen a esta construcción colectiva. Tenemos mucha esperanza, muchas expectativas de desarrollo, somos minería, somos energía, somos patrimonio, somos astronomía, y yo creo que si vamos descubriendo esas vocaciones y las explotamos con un sentido de mayor cambio respecto a lo que hemos hecho hasta ahora, vamos a poder generar una región en donde valga la pena venir a instalarse, esa es mi intención. También anhelo que terminando mi mandato sea una región mucho más amable, mucho más inclusiva y en donde todos quieran venir a vivir, y creo que, entre todos y todas podemos construirla.