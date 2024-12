Entre micrófonos y servicio: Carolina Salinas, una voz que conecta a Antofagasta

Pasión, servicio y comunicación. Carolina Salinas Rojas, conocida como “Carito Summer”, es periodista, locutora y animadora antofagastina. Con más de una década de experiencia en medios de comunicación, ha convertido su voz en un puente entre la comunidad y sus historias. Desde su ingreso inesperado a Canal 95 hasta su consolidación en televisión regional, Carolina ha demostrado que la perseverancia y el amor por el servicio pueden transformar desafíos en logros. Hoy, es un referente de profesionalismo y compromiso social en la región.

Una historia marcada por la perseverancia

“Me defino como apasionada, constante y valiente. “Mi historia con Antofagasta, bueno, yo soy oriunda de Antofagasta, mi familia también es de aquí. Tenemos raíces por parte de mi papá, que es aymara, y por parte de mi mamá, la gran mayoría de mi familia es de acá. Mi mamá nació en Taltal, pero desde que nací y hasta los 18 años viví acá en Antofagasta Luego me trasladé a Santiago por ocho años“.

Su entrada a Canal 95 ocurrió de forma inesperada. Llegó en segundo año de Periodismo, por un encargo que llevaba al director de la radio. Cuando la vio, le preguntó si quería unirse al equipo para los domingos, y no dudó en aceptar. Fue un desafío enorme para ella, nunca había trabajado en radio, pero se lanzó, y esa experiencia marcó el inicio de su carrera.

El valor del servicio en su profesión

Carolina destaca el rol social de su trabajo como una de sus mayores satisfacciones. “Siento que nuestra profesión (periodismo), al igual que la de los profesores y las personas del área de la salud, es muy noble. Lo que más me gusta es el contacto con la gente, visibilizar sus inquietudes y buscar soluciones. Ese rol de servicio es lo que le da sentido a todo lo que hacemos.”

Su experiencia incluye momentos de reconocimiento público, como su nominación al premio “Ancla del Pueblo” y su rol como animadora del Festival Desde el Corazón del Desierto en Baquedano.

Desafíos y aprendizajes

A lo largo de su carrera, Carolina ha enfrentado importantes desafíos, especialmente como corresponsal de programas nacionales.”es una responsabilidad súper grande y me encantaba tener esa responsabilidad sobre mis hombros. Lamentablemente, siento que últimamente los canales nacionales están un poco al debe con las regiones, sobre todo con las regiones grandes como Antofagasta (…) siento que los matinales no les dan los espacios a las regiones, siendo que eran espacios súper esperados por los vecinos y vecinas de nuestra ciudad y de otras comunas y regiones“.

Aunque reconoce las dificultades del oficio, su perseverancia siempre la ha mantenido en pie. “Creo que si tienes miedo, debes hacerlo con miedo. Nada se aprende de inmediato; es un proceso que requiere práctica y mucha resiliencia. Esa actitud me ha permitido superar obstáculos y seguir evolucionando.”

Conexión con Antofagasta

Carolina encuentra inspiración en su ciudad natal. Lo que más disfruto de vivir en Antofagasta, primero que todos están cerquita, mis abuelos, mi familia en general, y tengo el agrado y la fortuna de vivir frente al mar que es algo que siempre había soñado (…) me da mucha alegría despertar a abrir mi ventanal, ver el mar, poder tomarme un café viendo un atardecer o un tecito, realmente increíble”.

Agrega: “creo que somos afortunados, ya que tenemos los atardeceres más lindos del mundo, yo he visto atardeceres en varias partes y siempre me quedo con los de mi ciudad, con los de Antofagasta“.

Sin embargo, pese a las hermosas postales que ofrece la ciudad, Carolina, hace un análisis del los últimos años. “Lamentablemente siento que Antofagasta fue abandonada principalmente por una administración municipal que no se hizo cargo de las denuncias y las demandas de los vecinos y vecinas, de las diferentes agrupaciones e incluso de algunos proyectos que se podrían haber realizado, que se podrían haber iniciado (…) siento que lamentablemente cuando se toman ciertas decisiones y cuando se ponen democráticamente en ciertos cargos a personas que no tienen las habilidades correspondientes para poder enfrentar ciertos desafíos, la ciudad retrocede mucho”.

Compromiso con la comunidad

Carolina también dedica parte de su tiempo a apoyar causas sociales como miembro de la Fundación Brillamos. “Soy parte de la Directiva de la Fundación, que ayuda a niños, niñas y jóvenes. Hacemos actividades principalmente en fin de año, como Navidad y Año Nuevo, donde llevamos regalitos, dulces y cosas para las familias. En marzo organizamos una campaña de útiles de aseo y escolares, y para el Día del Niño llevamos espectáculos para ellos.”

Aunque no suele mencionar su trabajo, destaca que le pidieron visibilizar este trabajo. “Son actividades que hago con mucho cariño, aunque no me gusta ‘alumbrarlas’ demasiado. Pero creo que es importante que más personas sepan lo que hacemos en la Fundación.”

Un mensaje para las nuevas generaciones

Para quienes deseen seguir sus pasos, Carolina ofrece un consejo realista pero motivador. “Este camino no es fácil, pero si amas lo que haces, siempre encontrarás motivos para seguir adelante. No se trata solo de ganar, sino de aprender, crecer y dar lo mejor de ti.”