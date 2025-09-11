16.6 C
Antofagasta
Viernes 12 de Septiembre del 2025 16:41
Facebook Instagram Twitter
Historia

Memoria en Antofagasta: velatones, marchas y conversatorios a 52 años del Golpe de Estado

A 52 años del Golpe de Estado de 1973, distintas organizaciones en Antofagasta impulsan velatones, marchas, conversatorios y actos culturales para rendir homenaje a las víctimas y recordar que la memoria no se debe perder.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: 1 min.
Imagen:BBC
Imagen:BBC

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

Este jueves 11 de septiembre Chile conmemora 52 años del Golpe de Estado de 1973, que puso fin al gobierno democrático de Salvador Allende y dio inicio a una dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet. A lo largo de 17 años, el país vivió un periodo marcado por la censura, la persecución política y graves violaciones a los derechos humanos, con miles de ejecutados, desaparecidos, torturados y exiliados.

El 11 de septiembre es hoy una jornada de memoria y reflexión, que busca mantener vivo el recuerdo de las víctimas y reafirmar el compromiso con la democracia y la no repetición. En distintos puntos de Chile se desarrollan actos oficiales, homenajes ciudadanos y actividades de memoria.

En Antofagasta, la Agrupación Providencia, sitio de memoria y ex centro clandestino de detención y tortura, presentó una amplia programación conmemorativa que comenzó el 9 de septiembre y se extenderá hasta el 13 de septiembre, con lanzamientos de libros, conversatorios, talleres, actos culturales y velatones.

Este jueves 11 se llevó a cabo un acto conmemorativo en la Universidad de Antofagasta, un conversatorio sobre educación y memoria en la Universidad Católica del Norte, además de actividades infantiles. En la tarde, a las 19:00 horas, se realizará una velatón en el frontis de La Providencia, en homenaje a las víctimas de la dictadura.

El viernes 12 se desarrollará la tradicional marcha en Antofagasta, que partirá a las 17:00 horas desde la ex Intendencia (esquina San Martín con Prat) y culminará en el Memorial del Cementerio General con un acto político-cultural. La programación concluirá el sábado 13 con una romería en homenaje a Víctor Jara y el cierre del proceso formativo de danza-performance Memorias que despiertan.

Desde la Agrupación Providencia subrayaron la importancia de mantener viva la memoria y promover la reflexión colectiva, destacando su mensaje: “¡A 52 años del golpe, no más terrorismo de Estado!”.

¡Suscríbete GRATIS y recibe las noticias por WhatsApp!

El 11 de septiembre sigue siendo una fecha que interpela a Chile: recordar no es un ejercicio del pasado, sino una tarea presente, que busca asegurar que las heridas de la historia se sanen con verdad, justicia y memoria, para que nunca más se repitan los horrores de la dictadura.

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
Hospital Regional de Antofagasta implementa nuevas estrategias para reducir listas de espera pese a la falta de especialistas
Artículo siguiente
Corte de Antofagasta ordena traslado inmediato de adolescentes desde residencia en malas condiciones de habitabilidad
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.