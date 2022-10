Jefa de Turno Mina de El Abra y ex alumna del Colegio Don Bosco realizan charla de orientación vocacional a 180 estudiantes

Una Jefa de Turno en el área Mina, en conjunto con la primera mujer en Perforación y Tronadura de Minera El Abra, que además se inició como estudiante en práctica, fueron las encargadas de entregar su experiencia en una charla vocacional a 180 alumnos y alumnas de segundo medio del Colegio Don Bosco quienes deben escoger una especialidad.

Angelimar López, quien salió del Colegio Don Bosco, con la especialidad en Explotación Minera a sus 19 años se desempeña en Minera El Abra, a las y los alumnos a no desistir en su vocación. “Si yo pude, ellos también pueden entrar al mundo minero y lograr sus objetivos, así como yo estoy haciéndolo ahora. Compañeras que son operadoras de camión, me dicen que tronadura es un trabajo de hombres, yo les digo que no. Que, si yo pude, una niña de 19 años, obvio que las mujeres igual pueden”.

Para los estudiantes de segundo medio, esta fue una oportunidad real de escoger la especialidad, tal como lo indicó Javiera Bravo de 15 años. “La especialidad de explotación minera, no lo había pensado antes y ahora me interesó mucho, pues veo que si ella pudo yo también puedo”.

Loreto Cortés, Jefa de Turno en Operaciones Mina, por su parte recalcó que “queremos mostrarles que el querer es poder. Pueden optar a cargos, beneficios, seguir estudiando, creciendo, conociendo y tener opciones y más aún en El Abra, que es una empresa que entrega desafíos y oportunidades y deja los campos abiertos para poder desarrollarnos”.

Las y los alumnos de cuarto medio serán los próximos en participar de una de las charlas que entregará Minera El Abra al establecimiento como parte del programa de apoyo que mantiene con el Colegio desde sus inicios en 2016. Asimismo, la compañía continúa aportando a las etapas de construcción del colegio que ya cuenta con instalaciones de primer nivel para impartir talleres de especialidades mineras.