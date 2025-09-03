Michilla celebra nuevas obras y beneficios comunitarios gracias al programa Diálogos para el Desarrollo

Cinco proyectos comunitarios marcaron la tercera versión del programa Diálogos para el Desarrollo (DPD) en Michilla, iniciativa de Minera Centinela junto a la Municipalidad de Mejillones y la propia comunidad local.

En esta edición, los habitantes priorizaron iniciativas vinculadas a seguridad, educación, salud, cultura e identidad, las cuales fueron ejecutadas de manera colaborativa y con los vecinos como protagonistas del proceso.

El hito principal fue la inauguración de la remodelada Plaza de la Tranquilidad, que incorporó nuevas rejas perimetrales en tres de sus espacios, fortaleciendo la seguridad de este lugar que concentra las principales actividades recreativas y culturales del poblado.

“Para nosotros ha sido bien importante el tema de seguridad, por nuestros niños que están a diario usando la plaza”, comentó Fernando Chacana, inspector comunitario de las obras. Por su parte, la vecina Ingrid Collao recalcó que la plaza ahora “es un lugar limpio, cómodo y bonito para recibir a visitantes y para el disfrute de toda la comunidad”.

En el ámbito educativo, la Escuela Rural Lucila Godoy Alcayaga recibió 20 tablets y audífonos en el marco del proyecto Futuro Digital, lo que se suma a las pantallas táctiles entregadas en la versión anterior del programa. “Esto dio un impacto grande, incluyendo a estudiantes con necesidades educativas especiales”, valoró su directora, Rosa Contreras.

En paralelo, el jardín infantil fue beneficiado con Creciendo Juntos, que incorporó palmetas de caucho, una pared de escalada y material psicomotor. “El proyecto fue un gran aporte para los niños, porque el área del juego es lo que más potenciamos en educación parvularia”, dijo su encargada, Karen Pacheco.

El área de salud también fue priorizada mediante el proyecto Bienestar Integral, que brindó 75 atenciones podológicas a adultos mayores y personas con patologías crónicas. “Me siento muy bien y ojalá haya más operativos, porque es muy bueno para nosotros”, expresó la beneficiaria Teresa Muñoz.

Finalmente, en el ámbito cultural, los vecinos inauguraron el Escenario Dinámico, que entregó una moderna pantalla LED y equipos técnicos para fortalecer la autogestión de eventos locales. El presidente de la Junta de Vecinos de Michilla, Luis Haro, destacó que este proyecto “viene a complementar lo ejecutado en la versión anterior y permitirá realizar actividades comunitarias durante todo el año”.

El dirigente agregó que las mesas de trabajo fueron fundamentales para el éxito de los proyectos. “Han sido muy importantes para dar seguimiento a cada proceso y asegurar que las iniciativas realmente lleguen a la comunidad”, recalcó.

Con estas obras y servicios, Michilla consolida su participación activa en el programa Diálogos para el Desarrollo, demostrando que la colaboración entre comunidad, municipio y empresa privada puede transformar de manera concreta la vida de los vecinos.