Fiestas Patrias en Antofagasta: Gran Fonda Municipal tendrá cuatro días de música y tradiciones

La ciudad de Antofagasta ya se prepara para vivir sus Fiestas Patrias con la Gran Fonda Municipal 2025, que se realizará entre el miércoles 17 y el sábado 20 de septiembre en la explanada norte del Estadio Regional. Serán cuatro jornadas cargadas de música, tradiciones, juegos criollos, gastronomía y actividades para toda la familia.

La celebración comenzará el miércoles 17 a las 18:00 horas con la inauguración oficial, para luego dar paso al show de Yoan Amor, ex vocalista de La Noche, quien abrirá los festejos a las 20:00 horas.

El jueves 18, las actividades arrancarán al mediodía con la apertura de cocinerías, food trucks y la feria de emprendedores. A las 15:00 horas se desarrollarán juegos criollos con entrega de volantines, pañuelos cuequeros y otras sorpresas, mientras que el show central estará a cargo de la reconocida Banda Conmoción, a las 20:00 horas.

El viernes 19, además de los juegos típicos, se sumará la tradicional Carrera de Garzones a las 17:00 horas, donde los trabajadores del rubro podrán demostrar su destreza con bandeja en mano y optar a premios en efectivo. Ese día, la música estará a cargo de La Combo Tortuga, una de las bandas más populares del país, que celebrará sus 14 años de trayectoria con un show a las 20:00 horas.

Finalmente, el sábado 20 será el turno de artistas locales, quienes cerrarán la fonda desde las 20:00 horas tras una jornada de juegos y actividades que comenzará a las 15:00 horas.

Concurso de la Mejor Empanada

Previo a la fonda, el municipio realizará la décima versión del concurso “La Mejor Empanada”, con inscripciones abiertas hasta el 10 de septiembre. La premiación será el lunes 15 al mediodía en la explanada municipal.

Desde la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), su directora (s), Alejandrina Díaz, invitó a las familias antofagastinas a sumarse a la celebración. “Queremos que esta fonda sea un espacio de encuentro, con una amplia oferta de entretención, pero también con la esencia de nuestras tradiciones y valores nacionales”, señaló.