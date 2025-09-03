14.6 C
VIDEO | Tras muerte de una mujer y su perrito: Cables en mal estado en sector norte de Antofagasta continúan generando preocupación ciudadana

Tras el reciente fallecimiento de una mujer y su mascota por electrocución, la página @antofadespierta evidenció la presencia de más cables expuestos en plena vía pública y semáforos apagados en avenida Pedro Aguirre Cerda con Sendero del Sol.

Por El Diario de Antofagasta
Durante la jornada de este miércoles 3 de septiembre, la página @antofadespierta en Instagram, difundió un video que evidencia el grave estado del cableado eléctrico en el sector norte de Antofagasta, donde se observan cables caídos en plena vía pública, lo que representa un alto riesgo para transeúntes y automovilistas.

En la publicación, la cuenta señala: “Tras el fallecimiento de una mujer y su mascota, a una cuadra del lugar cables permanecen en la vía pública, generando preocupación y un alto riesgo para los transeúntes. A esto se suma que los semáforos se encuentran apagados en la intersección de avenida Pedro Aguirre Cerda con Sendero del Sol, lo que incrementa la sensación de inseguridad en el sector”.

El registro, reflotó la inquietud de los vecinos respecto de la seguridad en torno al cableado eléctrico en espacios públicos y la falta de fiscalización. La presencia de semáforos apagados en un cruce de alto tránsito agrava el panorama, aumentando la percepción de inseguridad en la zona.

Video

Un fatal caso que impactó a la comunidad

La denuncia ocurre a solo días de la tragedia registrada el pasado domingo, cuando una mujer de 63 años y su perrito murieron electrocutados al entrar en contacto con un cable expuesto en la vía pública. El hecho, ocurrido también en el sector norte de Antofagasta, se encuentra bajo investigación de la Brigada de Homicidios de la PDI.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el cable caído se originó tras un accidente vehicular, permaneciendo sin protección. Al respecto, la Compañía General de Electricidad (CGE) confirmó que se trató de un cable energizado producto de este hecho y lamentó lo sucedido, asegurando que entregará todos los antecedentes a las autoridades competentes.

Mujer y su mascota mueren electrocutadas en Antofagasta: CGE confirma contacto con cable caído en la vía pública – El Diario de Antofagasta

