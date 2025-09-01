Mujer y su mascota mueren electrocutadas en Antofagasta: CGE confirma contacto con cable caído en la vía pública

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) continúa indagando las circunstancias en torno al fallecimiento de una mujer de 63 años y su mascota, ocurrido este domingo en el sector norte de Antofagasta.

Según nuevos antecedentes entregados por la propia PDI, la víctima se encontraba paseando junto a su mascota cuando habría entrado en contacto con un cable eléctrico expuesto en la vía pública, lo que le provocó una descarga fatal.

Posible electrocución por cable caído

De acuerdo con información preliminar, el cableado se habría encontrado sin protección tras un accidente vehicular previo. Las pericias están siendo desarrolladas por personal especializado de la policía civil, quienes se encuentran revisando imágenes de cámaras de seguridad y tomando declaración a testigos para establecer las circunstancias exactas del hecho y posibles responsabilidades.

Declaración de CGE

A través de un comunicado, la empresa CGE (Compañía General de Electricidad) lamentó profundamente el hecho, confirmando que los cables cayeron producto de un accidente.

“CGE lamenta profundamente el fallecimiento de una persona y su mascota ocurrido esta mañana en el sector norte de Antofagasta, tras entrar en contacto con cables eléctricos que cayeron a la vía pública luego de un accidente de tránsito”, indicó la compañía.

Asimismo, aseguraron que están recabando información y que entregarán todos los antecedentes necesarios a las autoridades competentes para colaborar con la investigación en curso.

Investigación en desarrollo

El hecho ha generado conmoción ciudadana, tanto por lo trágico del desenlace como por la preocupación en torno a la seguridad del cableado en espacios públicos, especialmente en zonas residenciales o de tránsito peatonal.

Desde la PDI señalaron que las diligencias continuarán durante las próximas horas y no se descarta la eventual responsabilidad de terceros, tanto por el accidente inicial como por el estado de las instalaciones eléctricas.