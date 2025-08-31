Vehículo se da a la fuga tras atropello de alta energía en Antofagasta

Alrededor de las 15:36 horas de este domingo 31 de agosto se registró un atropello de alta energía en el sector sur de Antofagasta, específicamente en la intersección de avenida Angamos con Nicanor Plaza.

Según información preliminar entregada por la Central de Alarmas de Bomberos, hasta el lugar concurrió la unidad BR8 para asistir a la emergencia.

El vehículo involucrado se dio a la fuga tras el hecho, mientras equipos de emergencia trabajan en el sitio del suceso.

Noticia en desarrollo.